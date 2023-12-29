Лікарі повідомили, що мозок хлопчика вже мертвий, тож вони майже не дають надію на його порятунок. Батьки малюка у відчаї.

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Син Віктора Пашника потрапив у кому

Переломний момент у житті артиста і його дружини Маріанна стався 8 грудня. Тоді жінка з сином Велесом відвідали клініку. За словами музиканта, працівники стоматологічного центру "ОРІ ГРУП" (Ori-Dent) запропонували провести хлопцю оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією.

Попри те, що Велес протестував, лікар-анестезіолог силоміць одягнув йому маску, і не зважаючи на прохання припинити, продовжував її притискати. Через деякий час з початку хірургічного втручання в операційній почалася метушня, медичні працівники збігалися, і через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. Згодом медичний директор Ori-Dent повідомив, що в малюка сталася зупинка серця, яку лікарям вдалося відновити, і що його перевозять до реанімаційного відділення.

Вже від лікаря ВАТ ВП "Лікарня святого Миколая" ми дізналися, що ситуація критична і що син перебуває у важкому стані. Лікарі ВП "Лікарня святого Миколая" повідомили, що під час стоматологічної операції в нашого сина була клінічна смерть і лікарі (Ori-Dent-24 Канал) надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Після чергового обстеження лікар повідомив, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати,

– зазначив бандурист.

Стан здоров'я Велеса з кожним днем погіршується, адже всі органи хлопця помалу відмирають.

"Для нас і досі не зрозуміло, що треба було робити в операційній зі здоровою дитиною, щоб зараз він був в комі без шансів на життя. Коли заходимо в реанімацію і бачимо це безпомічне маленьке тільце, яке ще тримається за життя, що висить на волосинці, наше життя зупиняється… І серце розривається, що ми безпорадні допомогти нашому сонечку… Чи можемо ми з дружиною вірити в диво? Розум знає, що ні, але душа волає вірою і надією на порятунок сина", – підкреслив Пашник.

Чоловік повідомив, що вже порушили кримінальну справу щодо неналежного медичного обслуговування в "ОРІ ГРУП" і розслідування триває.

"Вони не віддають нам найцінніше, що в нас залишилося від нашого сина – два маленькі, видалені під час операції, зубчики, які дорогі нам, адже вони нашого сина. Пам'ять", – додав батько малюка.