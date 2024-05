Не пропустіть Аліна Гросу назвала справжнє ім'я загадкової Klavdia Petrivna

Який вигляд Монатік мав у молодості

З'ясувалося, що тоді співак носив дреди. Він виставив фото, де, ймовірно, з однокласниками святкує останній дзвоник. На фотографіях юний майбутній артист був одягнений у чорний штанний костюм та червону краватку.



Монатік в юності / Скриншот з інстаграм-сторіс артиста



Монатік в юності / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, виконавець виставив своє дитяче фото. На знімку він маленький постав у гольфі та комбінезоні.



Монатік в дитинстві / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

Який вигляд мали інші знаменитості в молодості

На початку лютого соціальні мережі підкорив зворушливий флешмоб. Деміан Рафф з Арізони започаткував цей тренд, поділившись фотографією, на якій він насолоджується пивом з мамою, коли йому виповнився 21 рік – легальний вік для вживання алкоголю в США. Челендж Lets see you at 21 швидко поширився в Україні, і до нього приєдналися такі знаменитості, як Наталя Могилевська, Маша Єфросиніна, Тіна Кароль та інші, опублікувавши власні архівні фото.

Який вигляд мали українські знаменитості в молодості / Фото з їхніх соцмереж