Цей інцидент трапився ще у 2021 році. Водночас лише через 3 роки Міністерство внутрішніх справ Росії оголосили Лоліту в розшук, передає Show 24.

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Путінський уряд "полює" за українською моделлю

У 2021 році мешканка тимчасово окупованої Макіївки потрапила в заголовки новин через провокаційний вчинок на Червоній площі – Лоліта Богданова оголила груди перед Кремлем. Згодом її затримали, проте відпустили під підписку про невиїзд. Російські ЗМІ стверджують, що українка порушила умови запобіжного заходу. Тож через три роки після інциденту МВС Росії офіційно оголосило модель у розшук.

У відповідь на це модель поширила в інстаграм-сторіс жарт, в якому зазначила, що МВС Росії просуває її.



Реакції Лоліти Богданової на оголошення в розшук в Росії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цьому передувало

Провокаційне відео Богданової з'явилося в мережі у жовтні 2021 року. У ролику напівоголена Лоліта стоїть перед собором Василія Блаженного на Червоній площі у Москві.



Лоліта Богданова у Москві / Скриншот з відео