Я доброволець, – екслідер "Корупції" Міша Крупін поповнить лави ЗСУ

Екссоліст гурту "Корупція" Міша Крупін повідомив, що піде на фронт добровольцем. Співак наразі займається проходженням ВЛК.

За словами артиста, думки про мобілізацію у нього з'явилися вже давно. Тепер чоловік серйозно готується до вступу на службу.

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У своїх соцмережах Міша розкрив, що став добровольцем. Згодом шанувальники поцікавилися, чи справді той мобілізується, на що Крупін дав схвальну відповідь.

"Я доброволець. Ну от у процесі", – написав виконавець.



Міша Крупін йде добровольцем на фронт / Скриншот зі сторінки Х

Пізніше він знову вийшов на зв'язок і зазначив, що наразі проходить ВЛК і йому назначили додаткове обстеження. Про всі деталі Міша пообіцяв розповідати у своєму блозі.



Крупін проходить ВЛК / Скриншот з інстаграм-сторіс

У коментарі для "РБК-Україна" директорка екссоліста "Корупції" Юлія зізналася, в якому місті Крупін пішов у ТЦК. Жінка зауважила, що артист протягом останнього місяця перебуває в Харкові, де допомагав військовим і давав концерти, на яких збирав кошти для ЗСУ.

Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти й мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік,

– переказала слова Міші директорка.

Юлія додала, що майбутній захисник України чекає на результати обстеження та нагадала, що він про все розповість згодом.

Зазначимо, Міша Крупін у 2000-х створив музичний проєкт "Дядя Вася". Чоловік також займався написанням пісень для гурту NIKITA. У 2019 році він створив гурт "Корупція", репертуар якого – це ф'южн блюзу, свінгу та джазу. Після початку повномасштабного вторгнення Крупін публічно висловив свою рішучу проукраїнську позицію та взяв новий напрямок у своїй творчості. Згодом він став частиною "Культурного десанту".