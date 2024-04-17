Уперше за довгий час Михайло Поплавський показав фото з дорослим сином: рідкісні кадри
17 квітня 2024, 21:00Читать новость на русском
Джерело:Михайло Поплавський
74-річний президент Київського національного університету культури та мистецтв і водночас співак Михайло Поплавський не часто показує фото з сином. Втім, уперше за довгий час він вирішив це зробити.
Артист поділився фотографією з архіву та новою світлиною. Виявляється, син дуже схожий на батька.
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Які фото виставив Поплавський
Він поділився архівним кадром з сином Олександром, де малюк сидить на спині в батька. Також він показав свіже фото, де тато з сином обіймаються.
Що відомо про дітей Михайла Поплавського
- Виконавець був одружений двічі. У першому шлюбі дітей не було, тоді як у другому народився син Олександр. Він підприємець, одружений на Міс Україна-2019 Аліні. Наразі пара виховує первістка Єгора.
- В офіційних даних підтверджено, що Олександр – єдиний син Поплавського.
- Попри це, Михайло не заперечує, що має позашлюбних дітей. Точна кількість їх залишається невідомою.