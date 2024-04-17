Уперше за довгий час Михайло Поплавський показав фото з дорослим сином: рідкісні кадри

74-річний президент Київського національного університету культури та мистецтв і водночас співак Михайло Поплавський не часто показує фото з сином. Втім, уперше за довгий час він вирішив це зробити.

Артист поділився фотографією з архіву та новою світлиною. Виявляється, син дуже схожий на батька.

Не пропустіть Зірка серіалу "Просто Надія" розповіла про стосунки з актором-путіністом, від якого завагітніла

Які фото виставив Поплавський

Він поділився архівним кадром з сином Олександром, де малюк сидить на спині в батька. Також він показав свіже фото, де тато з сином обіймаються.

Що відомо про дітей Михайла Поплавського