Вона публічно зізналася у коханні Сергію. До того ж Юліана виставила спільні фото нової зіркової пари, яких раніше не показувала.

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Як Юліана Корецька підтвердила роман зі Сергієм Танчинцем

PR-менеджерка артиста привітала його з днем народження. З нагоди свята вона поширила щасливе фото з лідером гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і написала зворушливе привітання.

Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов,
– зазначила Юліана.

Що відомо про нові стосунки Сергія Танчинця

  • У вересні 2023 року співак розлучився з дружиною. Вони прожили у шлюбі 15 років і мають двох спільних дітей, які з початком повномасштабного вторгнення живуть у Японії, а влітку планують переїхати до Іспанії.
  • Після розриву подружжя у мережі почали припускати про його таємні стосунки з піар-директоркою Юліаною.
  • Водночас пара підігрівала ці чутки, публікуючи романтичні спільні фото. Зокрема, вони виставили світлину, де тримаються за руки під час прогулянки Одесою.
  • На тлі спекуляцій виконавець заявив, що кохана завжди поруч, але не зізнався, з ким саме зараз зустрічається.
  • Масла у вогонь підкинув концерт Артема Пивоварова, на якому Сергія та Юліану помітили разом.