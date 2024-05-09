Вона публічно зізналася у коханні Сергію. До того ж Юліана виставила спільні фото нової зіркової пари, яких раніше не показувала.
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Як Юліана Корецька підтвердила роман зі Сергієм Танчинцем
PR-менеджерка артиста привітала його з днем народження. З нагоди свята вона поширила щасливе фото з лідером гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і написала зворушливе привітання.
Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов,
– зазначила Юліана.
Що відомо про нові стосунки Сергія Танчинця
- У вересні 2023 року співак розлучився з дружиною. Вони прожили у шлюбі 15 років і мають двох спільних дітей, які з початком повномасштабного вторгнення живуть у Японії, а влітку планують переїхати до Іспанії.
- Після розриву подружжя у мережі почали припускати про його таємні стосунки з піар-директоркою Юліаною.
- Водночас пара підігрівала ці чутки, публікуючи романтичні спільні фото. Зокрема, вони виставили світлину, де тримаються за руки під час прогулянки Одесою.
- На тлі спекуляцій виконавець заявив, що кохана завжди поруч, але не зізнався, з ким саме зараз зустрічається.
- Масла у вогонь підкинув концерт Артема Пивоварова, на якому Сергія та Юліану помітили разом.