Ведучий зізнався, що в центрі для переселенців дуже прив'язався до хлопчика Нікіти з Лисичанська та його брата з сестрою. Втім, батьки цих дітей, за словами шоумена, виявилися дуже поганими людьми. Вони збрехали, що їдуть в Німеччину, а самі повернулися на окуповані території.

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Фіма розчулив історією про хлопчика з Лисичанська

З початком повномасштабного вторгнення Нікіта з батьками та братом й сестрою виїхали з окупованої території й зупинилися в центрі для переселенців у Дніпрі.

Ми з ним якось так подружилися. Його звати Нікіта. У нього є брат Владік і сестра Христинка. І ми з ними от прям подружились. Йому (Нікіті – 24 Канал) виривали зуб в мене на руках. Йому зашивали голову… Христинка теж шикарна і Владік класний. Реально дуже класна сім'я була. Я маю на увазі дітей, а батьки в них погані. Дуже погані. Не можу сказати, що вони там їх били чи щось, але вони зробити гіршу річ, ніж просто бити дітей,

– розповів гуморист.

З'ясувалося, що в серпні родина сказала Фімі, що вони вирішили поїхати в Німеччину до друзів.

"Я засмутився, бо звик, але думаю, ну блін, ну класно. Ти звикаєш до дітей, але класно коли ти знаєш, що в них є якийсь варіант нормально прожити це життя не в шелтері", – зазначив шоумен.



Втім, згодом виявилось, що Нікіта з родиною не їдуть за кордон, вони обманули Консантиновського, бо повертаються назад в Лисичанськ. Так вирішили батьки.



"Вони повернулись в Лисичанськ. Мені дуже шкода цих дітей. Я сподіваюсь, що коли ми повернемо собі це місто, я поверну дітей до нормального життя", – наголосив ведучий.

Інтерв'ю з Фімою Константиновським: дивіться відео онлайн

Про який шелтер розповідав Фіма

Гуморист долучився до центру для переселенців "Добро на Амурі", який знаходиться у його рідному місті Дніпрі. Він створений волонтерами на початку повномасштабного вторгнення і розташований у будівлі колишнього наукового інституту.

Шелтер забезпечує гуманітарну допомогу та підтримку найбільш вразливим групам населення: жінкам, дітям, літнім людям, особам з обмеженими можливостями. Зокрема, у центрі внутрішньо переміщені особи мають затишне житло, якісне харчування, медичну допомогу, допомогу з документацією та розв'язання інших важливих питань.

Зараз, за офіційними даними, там проживає 270 осіб з 12 міст України.

Фіма Констаниновський багато часу проводить саме з дітьми. За його словами, він за весь час став "старшим братом" для понад 100 дітей.

"Я почав повертати дитинство. Ми почали ходити в парки, в мотузкові, на роллердроми, на набережні. Найбільший прикол – ми ходимо в АТБ. Ти приходиш з 40 дітьми в АТБ і кожна дитина має можливість купити на певну суму собі щось. На 50-100 гривень", – поділився ведучий.