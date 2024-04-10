Балетмейстер зазначив, що захворювання може бути спричинене його 48-річною танцювальною кар'єрою. Водночас цей діагноз також ставлять й людям, які ніколи навіть не були дотичні до балету.
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Яке захворювання виявили в Раду Поклітару
Близько 4 років тому хореографу діагностували одну з найпоширеніших хвороб – коксартроз, ураження кульшового суглоба.
З одного боку, це наслідки моєї 48-річної діяльності в балеті, а з іншого – це можуть бути люди, які ніколи не були в балетному залі й на балеті та від цього все одно страждають. Це все вирішується. На жаль, хірургічним шляхом. Але в цьому немає нічого страшного,
– зазначив танцівник.
Раду розповів, що спершу він лікувався ліками, однак зрештою прийняв рішення зробити операцію, щоб продовжувати працювати в танцювальній індустрії.
Я довго морально налаштовувався на це. Думаю, що я впораюся. На мене чекає операція. Це не дає мені можливості працювати, але я можу ходити й іноді навіть трохи бігати. Проте враховуючи, що професія хореографа висуває підвищені вимоги до мобільності та рухового апарату, тому доведеться змінювати. І буду як новенький,
– підсумував Поклітару.
Інтерв'ю з Раду Поклітару: дивіться відео онлайн
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