Це розлютило артистку, адже вона вважає, що потрібно про себе думати навіть "дітям дорослого віку". Відтак, Оля Полякова наголосила, щоб маша та всі інші дбали про своє здоров'я вже сьогодні, інакше це може погано закінчитися.

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Маша Поялкова потрапила до лікарні

Про це розповіла її зіркова мама. вона зазначила, що їй набридли настільки часті госпіталізації доньки й наголосила, що молоді слід піклуватися про своє здоров'я, бо інакше це може мати погані наслідки.

Хочу звернутися до своєї доньки та до всіх дітей дорослого віку, які думають, що вони безсмертні, що вони дорослі й можуть робити все, що завгодно. Я хочу сказати, що людський організм і тіло крихкі. Потрібно про себе думати. Розумієте? Здається, що з'їси якусь х*рню — нічого страшного, вип'єш зайвого — нічого страшного… Але це може погано закінчитися. Я вас прошу молоді люди — думайте головою про своє здоров'я,

– закликала Оля Полякова.

Стан здоров'я Маші Полякової