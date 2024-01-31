Крім того, вона поділилася, чи взагалі підтримує зв'язок з колишнім. Також Марина
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Марина Боржемська зізналася, чи піде на весілля до колишнього чоловіка
Як розповіла тренерка, вона не цікавиться особистим життям В'ячеслава і не спілкується з ним, тому не вітала екса з заручинами. Водночас їхні діти написали привітання у соцмережах.
Ми не спілкуємося, тому я не змогла його привітати, але діти його привітали, тому що мають своє спілкування між собою у вайбері,
– зазначила знаменитість.
Вона додала, що якщо отримає запрошення на свято, то на захід прийдуть їхні діти, а вона не буде присутня.
"Мене не цікавить особисте життя Слави. У мене своє життя, у нього своє. Нехай у нього все буде чудово. Я тільки порадію. Якщо він запросить на весілля, то діти підуть, а я – ні", – підкреслила Боржемська.
Крім того, Марина поділилася, що 5-річний Роберт та 10-річна донька Олівія не знайомі з новою обраницею їхнього батька.
"Для цього потрібне спілкування, щоб були між ними якісь стосунки. Його немає, тому немає бажання ні в кого", – підсумувала жінка.
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Стосунки Узєлкова та Боржемської
- Подружжя прожило в шлюбі понад двадцять років. Водночас оголосило про розлучення у 2021 році.
- Тоді жінка заявила, що перебувала в аб’юзивних стосунках. За її словами, ексчоловік до того ж майже не займався вихованням дітей.
- Водночас боксер заперечив ці заяви.
- Марина Боржемська разом із колишнім чоловіком В’ячеславом Узєлковим мають двох дітей – Роберта та Олівію.