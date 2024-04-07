Він поширив допис, де наголосив, що трек виконавиці був опублікований не для хайпу. За його словами, композиція "Хтось йде" – наслідок труднощів, з якими стикнулася Анастасія. Сергій зауважив, що кризу у шлюбі пара переживає вже давно.

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Як Сергій Середа прокоментував труднощі в стосунках з MamaRika

Він подякував усім шанувальникам, які підтримують його та дружину, проте підкреслив, що вони повинні самі розібратись зі складним періодом подружнього життя.

Ми вже давно переживаємо цю кризу, і поява пісні це результат наших переживань! Слова, які співає Настя, дійсно про нас… Але ми робимо все можливе, щоб сім'я залишилась сім'єю і, сподіваюсь, що дуже скоро ми будемо згадувати про цей період, як про щось дуже складне, але те що вже лишилось позаду,

– написав актор.

Що відомо про кризу в стосунках MamaRika та Сергія Середи

Співачка випустила нову пісню "Хтось йде", де все про це розповіла.

MamaRika – "Хтось йде": дивіться відео онлайн

Так, у треці артистка відверто поділилася про виклики та конфлікти, з якими вони стикаються в шлюбі.

У нас повна дупа зараз. У нас криза такого масштабу, якого не було за всі дев'ять років, що ми разом. У нас дуже важкий період,

– зізнавалася артистка.