Мадонна розірвала стосунки з боксером, молодшим від неї на 25 років

Американська артистка Мадонна знову самотня. Зірка розійшлася з молодим бойфрендом-боксером, з яким була у стосунках близько року.

Американська співачка Мадонна познайомилась з Джошем Поппером близько року тому завдяки своєму синові, який брав у нього уроки боксу. Так закрутилися їхні стосунки.

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Мадонна розійшлась з бойфрендом

Однак інсайдери повідомляють, що пара більше не разом. Причиною їхнього розриву став напружений робочий графік Мадонни.

У знаменитості зараз багато концертів. Вона мало бачилась з бойфрендом і не могла приділяти йому достатньо часу. Їхні почуття одне до одного охололи, тому продовжувати відносини не було причин.

Тож Мадонна вирішила поставити крапку в цих стосунках. Все обійшлося без сварок чи скандалів. Можливо, вони навіть зберегли теплі дружні стосунки.

Мадонна майже не бачила Джоша місяцями, тому що її графік був насиченим. Стосунки просто зійшли нанівець,

– кажуть джерела.

Мадонна та Джош Поппер / Фото з інстаграму боксера

Особисте життя Мадонни