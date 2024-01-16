Військовий показав, як їде на танку. Крім того, він зазначив, що йому подобається те, чим він займається і залишив побажання для шанувальників.
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Даніель Салем показався на фронті
Шоумен виставив відео, як їде верхи на танку по засніженому лісу. У відео він постав у військовій формі й написав: "Я любить свою роботу". Крім того, шоумен звернувся до своїх підписників.
Друзі, бажаю вам найкращого дня у світі,
– сказав воїн.
Даніель Салем на передовій / Скриншоти з інстагарам-сторіс
Даніель Салем служить в Збройних силах України
- Телеведучий на початку війни сміливо взяв до рук зброю та приєднався до тероборони, а згодом відправився на передову.
- Протягом служби у війську Салем неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. Так, одного разу отримав важку контузію, яка призвела до часткової втрати слуху.
- Варто зазначити, що Даніель має військовий досвід у Бейруті, Ліван, і має медичну освіту.