Військовий показав, як їде на танку. Крім того, він зазначив, що йому подобається те, чим він займається і залишив побажання для шанувальників.

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Даніель Салем показався на фронті

Шоумен виставив відео, як їде верхи на танку по засніженому лісу. У відео він постав у військовій формі й написав: "Я любить свою роботу". Крім того, шоумен звернувся до своїх підписників.

Друзі, бажаю вам найкращого дня у світі,

– сказав воїн.

Даніель Салем на передовій / Скриншоти з інстагарам-сторіс

Даніель Салем служить в Збройних силах України