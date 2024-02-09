Річ у тім, що Валентина нібито брала участь у виставах з російськими артистами. Водночас таке рішення Львівської опери розкритикували в мережі.

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Львівська опера відмовилась від співпраці з Валентиною Плужніковою

Причиною такого рішення стало те, що вокалістка брала участь у спектаклях разом з російськими артистами під час навчання в академії "Ла Скала", що в Італії.

Прийнято рішення про скасування участі Валентини Плужнікової в опері "Кармен" 17.02. Закликаємо українських артистів не брати участь у спільних з російськими артистами проєктах, оскільки це працює проти України,

– зазначили на сторінці театру у фейсбуці.

Реакція мережі

Допис Львівської опери спричинив багато дискусій у коментарях. Більшість людей вважають, що рішення театру щодо Валентини Плужнікової було неправильним, оскільки більшість українських співаків, які виступали за кордоном, з великою ймовірністю зустрічалися на сцені з російськими артистами. На їхню думку, цього просто не уникнути в сучасних реаліях.