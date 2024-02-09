Річ у тім, що Валентина нібито брала участь у виставах з російськими артистами. Водночас таке рішення Львівської опери розкритикували в мережі.
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Львівська опера відмовилась від співпраці з Валентиною Плужніковою
Причиною такого рішення стало те, що вокалістка брала участь у спектаклях разом з російськими артистами під час навчання в академії "Ла Скала", що в Італії.
Прийнято рішення про скасування участі Валентини Плужнікової в опері "Кармен" 17.02. Закликаємо українських артистів не брати участь у спільних з російськими артистами проєктах, оскільки це працює проти України,
– зазначили на сторінці театру у фейсбуці.
Реакція мережі
Допис Львівської опери спричинив багато дискусій у коментарях. Більшість людей вважають, що рішення театру щодо Валентини Плужнікової було неправильним, оскільки більшість українських співаків, які виступали за кордоном, з великою ймовірністю зустрічалися на сцені з російськими артистами. На їхню думку, цього просто не уникнути в сучасних реаліях.
- "Виходить, що наші молоді таланти не повинні навчатись або ж працювати за кордоном, тому що, як відомо, у всіх студіях, театрах у штаті є росіяни…";
- "Кожен український співак, який співав хоча б одну постановку закордоном, з ймовірністю 99,9% перетинався на сцені з росіянами. Тому що вони всюди, й це факт";
- "Дівчина не може вам вказувати, як і керівництву "Ла Скала". А от тому, чи тим, хто вам це у голову вклав, ви повинні "подякувати", бо цей ганебний допис вашій команді дуже зіпсував імідж, як розсудливих осіб, які керують поважним театром";
- "Без жодних персональних контекстів вважаю, що така політика дуже негативна. Українським молодим музикантам доводиться дуже багато і цілеспрямовано працювати, щоб отримати ролі, які отримала Валентина. У цьому випадку вона є представником всієї нашої країни на сцені театру "Ла Скала" бувши студенткою академії. Ніде у Європі не буде театру, де не працюють росіяни. Питання стоїть у тому, щоб більше українських артистів мали більше таких можливостей, як має Валентина, і гідно презентували країну на найкращих театрах світу";
- "Дуже боляче дивитись, як Україна кенселить молодих талановитих людей, замість просувати їх і допомагати їм, і ці молоді талановиті люди, я переконана, через такі ситуації двічі подумають, чи приймати контракт знову";
- "Хотілося б, щоб дирекції уважно переглянули сайт Operabesse з українськими співаками ! Думаю багато цікавого б дізналися, не про студентів, які за обставинами повинні виконувати свої обов'язки, а саме про найвідоміших наших співаків, які за контрактами повинні співати з росіянами. Питання? Якщо українці відмовляються, то замість них повинні співати росіяни".