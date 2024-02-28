Артистка заявила, що глибоко шкодує через свій вчинок. Вона наголосила, що це була жахлива помилка.

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LP перепросила перед українськими шанувальниками

Співачка назвала пост "великою помилкою" і визнала, що Україна зараз потребує підтримки більше, ніж будь-коли.

Я хочу перепросити у своїх друзів та шанувальників в Україні, яких справедливо образив та зачепив мій бездумний пост, в якому я дякувала деяким російським фанатам за худі, який вони мені зробили, з моїм логотипом і російським прапором. Я глибоко шкодую про свою байдужість цього разу. То була серйозна помилка,

– сказала знаменитість.

Вона додала, що дбає, любить і підтримує Україну.



LP перепросила перед українськими шанувальниками / Скриншот з інстаграм-сторіс LP перепросила перед українськими шанувальниками / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чим LP обурила мережу

Днями співачка опублікувала інстаграм-сторіс в худі з зображенням корабля в кольорах російського прапора і написом Russia official. Такий подарунок артистка отримала від шанувальників з Росії, про що з радістю розповіла.

Водночас через це на Лауру вилилася хвиля хейту. Фани вважають, що після двох років війни потрібно уникати всього, що пов'язано з Росією, яка щоденно вбиває українців та знищує їхні міста.

Згодом на це відреагувала виконавиця. Вона записала звернення до українців, втім не перепросила.

"Я знаю, скільки в Європі біженців з України. Зараз я хочу звернутися до своїх прихильників з України. Я завжди вас підтримувала. Дякую вам за вашу підтримку протягом останніх років", – говорила тоді знаменитість.