Артистка заявила, що глибоко шкодує через свій вчинок. Вона наголосила, що це була жахлива помилка.
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LP перепросила перед українськими шанувальниками
Співачка назвала пост "великою помилкою" і визнала, що Україна зараз потребує підтримки більше, ніж будь-коли.
Я хочу перепросити у своїх друзів та шанувальників в Україні, яких справедливо образив та зачепив мій бездумний пост, в якому я дякувала деяким російським фанатам за худі, який вони мені зробили, з моїм логотипом і російським прапором. Я глибоко шкодую про свою байдужість цього разу. То була серйозна помилка,
– сказала знаменитість.
Вона додала, що дбає, любить і підтримує Україну.
LP перепросила перед українськими шанувальниками / Скриншот з інстаграм-сторіс
Чим LP обурила мережу
- Днями співачка опублікувала інстаграм-сторіс в худі з зображенням корабля в кольорах російського прапора і написом Russia official. Такий подарунок артистка отримала від шанувальників з Росії, про що з радістю розповіла.
- Водночас через це на Лауру вилилася хвиля хейту. Фани вважають, що після двох років війни потрібно уникати всього, що пов'язано з Росією, яка щоденно вбиває українців та знищує їхні міста.
- Згодом на це відреагувала виконавиця. Вона записала звернення до українців, втім не перепросила.
"Я знаю, скільки в Європі біженців з України. Зараз я хочу звернутися до своїх прихильників з України. Я завжди вас підтримувала. Дякую вам за вашу підтримку протягом останніх років", – говорила тоді знаменитість.
- Обурені прихильники вимагали скасування концертів Лаури Перголіцці. Що, зрештою, й відбулося. Виступ співачки, який мав відбутися 4 березня на Жальгіріс Арені у Литві, скасували.