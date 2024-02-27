Це обурило її шанувальників. Фани просять не приїжджати артистку з концертами в країни Балтії, зокрема Литву, й відправляють її в Росію.

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LP оскандалилась в мережі

Річ у тім, що нещодавно виконавиця похизувалася подарунком, який отримала від фанатів з Росії – біле худі із зображенням корабля в кольорах російського прапора з написом Russia official. LP висловила вдячність шанувальникам з країни-терористки.



Подарунок LP від російських шанувальників / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас через цей вчинок її засудили інші прихильники. Під дописами знаменитості в соцмережах вони залишають гнівні коментарі.

"Серйозно? Два роки війни та геноциду в Україні! Будь ласка, не приїжджайте до Литви";

"Одне худі коштуватиме тобі кар'єри по всій прогресивній Європі. Ми не підтримуємо війни та вбивства людей. Соромно, що не думаєш";

"Ти серйозно? Підтримати країну, яка вбиває людей? Дуже сумно… Вам не раді в мирних країнах. Їдьте в Росію";

"Ганьба вам, прихильнику війни".



Реакція шанувальників на ганебні дії співачки LP / Скриншот з інстаграму

У відповідь на негативну реакцію фанів співачка опублікувала звернення до українців, проте не попросила вибачення за свої обурливі дії.

Я знаю, скільки в Європі біженців з України. Зараз я хочу звернутися до своїх прихильників з України. Я завжди вас підтримувала. Дякую вам за вашу підтримку протягом останніх років,

– заявила знаменитість.



LP звернулася до українців / скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше LP підтримувала Україну

У вересні 2022 року американська знаменитість виступила на концерті в Варшаві.

Під час свого концерту співачка виконала пісню з синьо-жовтим стягом, який їй передала українська шанувальниця.