Підліток закінчив школу Midtown High School, що в місті Атланта, США. Незабаром 18-річний Вадим вступатиме до вишу.

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Який вигляд зараз має син Лілії Подкопаєвої

Юнак вже зовсім дорослий. На фото, яким спортсменка поділилася в мережі, він позував у традиційному випускному вбранні – мантії та квадратному капелюсі з китицею з дипломом у руках. Поруч з ним був чоловік Лілії, бізнесмен Ігор Дубінський, та її 17-річна дочка Кароліна.

Останній дзвоник,

– зазначила Подкопаєва.

Що відомо про названого сина Лілії Подкопаєвої