Відомо, що такі нагороди видають за вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки й оборони України. Також за сумлінну військову службу, героїзм та професіоналізм.

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Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО

Співак опублікував фото відзнаки "Захиснику України" у своєму інстаграмі.

Заробимо на нові засоби, навчимося і довчимо інших. Працюватимемо на полі бою і в тилу, допоки наша земля стане вільною. Служу народу України. Дякую за довіру,

– зазначив виконавець.



Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Хливнюк служить в ЗСУ