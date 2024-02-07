Відомо, що такі нагороди видають за вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки й оборони України. Також за сумлінну військову службу, героїзм та професіоналізм.
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Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО
Співак опублікував фото відзнаки "Захиснику України" у своєму інстаграмі.
Заробимо на нові засоби, навчимося і довчимо інших. Працюватимемо на полі бою і в тилу, допоки наша земля стане вільною. Служу народу України. Дякую за довіру,
– зазначив виконавець.
Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО / Скриншот з інстаграм-сторіс
Андрій Хливнюк служить в ЗСУ
- З початком повномасштабного вторгнення музикант став на захист України. Він перебуває на Херсонському напрямку, де долучився до повітряної розвідки. Хливнюк – пілот ударного дрона вітчизняного виробництва Punisher.
- крім того, артист є командиром підрозділу та двох екіпажів. До його обов'язків входить розробка стратегічних планів та виконання бойових завдань.
- Зазначимо, завдяки своїй командній посаді, співак має можливість поєднувати офіційні обов'язки з міжнародними концертами для збору коштів на Збройні Сили.