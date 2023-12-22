Він поділився, що й сам пережив окупацію. Тож, за його словами, може поспілкуватися з хейтерами, супер-мамочками-хайполовками, гівножурналістками та гівноредакторками зрозумілою для них мовою.

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У "Дизель шоу" відреагували на скандал

Шеф-редакор гумористичного шоу розповів, що з родиною, актрисою "Дизель шоу" і двома собаками, одну з яких застрелили окупати, провів 17 днів під окупацією. Вони жили без їжі, води, світла, тепла і, практично, без зв'язку, коли температура на вулиці була -10, а в хаті +10.

Під дулами автоматів, танками й БТРами під воротами, з прильотами та вибухами щодня і щоночі. Але ми вийшли. Знову ж таки під дулами автоматів, через нерозірвані міни та снаряди, під звуки канонади. Нас двічі ледь не розстріляли, але ми вийшли! Дякувати Богу (тут без перебільшень) і ЗСУ,

– підкреслив Бланар.

Він додав, що їхній будинок тричі грабували. Як розповів Олексій, росіяни шукали гроші, алкоголь, наркотики, машину та навіть зброю.

"І тому я дуже конкретно, зрозумілою їм мовою, можу поспілкуватись з кожним, хто написав криве слово про номер "Святий Миколай проти окупантів". Кожній супермамочці-хайполовці, кожному хейтеру з ботоферми відомо кого (79% пишуть ворожою мовою), кожній гівножурналістці, яка за грант готова маму рідну облити брудом, кожній гівноредакторці, яка вже давно цілує Сатану в сраку, кожному диванному критику", – наголосив шеф-редактор "Дизель шоу".

Новорічний випуск "Дизель Шоу"

Гумористи зобразили українську родину під час різдвяних свят в умовах окупації. До них приходив Святий Миколай та російські військові.

Користувачі соцмережі відкрито висловлювали своє обурення, наголошуючи на тому, що про окупацію не потрібно жартувати, а треба визнати жахливою реальністю. Оскільки люди, які проживають на окупованих територіях, щоденно зазнають репресій та злочинів з боку російських загарбників.

Крім того, українці засудили те, що в програмі зобразила окупантів слабкими алкоголіками. Водночас таке зображення військових є далеко неточним, оскільки вони становлять значну загрозу не лише для мирних жителів, а й для наших захисників.