Вона заявила, що гроші, виділені на організацію таких заходів, можна було б краще використати для допомоги військових. Крім того, на її думку, Нацвідбір могли провести на благодійних засадах, щоб зекономити кошти з держбюджету.

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Lama розкритикувала проведення Нацвідбору-2024

Українська співачка вважає, що подібні заходи є недоречними під час війни. Вона підкреслила, що кошти, які витратили на організацію Національного відбору, можна було спрямувати на підтримку збройних сил України.

Чому нам, артистам, під час благодійних зборів допомагають люди, а не влада. Чому ти маєш боротися за кожен донат і вкладати власні кошти, коли відбувається такий хаос "на горі"? Та коли вже "там" у пріоритет поставлять життя українських воїнів, тих, хто дає життя нам, цивільним?,

– обурилася виконавиця.



Lama розкритикувала проведення Нацвідбору-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Скільки коштів витратили на проведення Національного відбору-2024