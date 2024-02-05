Вона заявила, що гроші, виділені на організацію таких заходів, можна було б краще використати для допомоги військових. Крім того, на її думку, Нацвідбір могли провести на благодійних засадах, щоб зекономити кошти з держбюджету.
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Lama розкритикувала проведення Нацвідбору-2024
Українська співачка вважає, що подібні заходи є недоречними під час війни. Вона підкреслила, що кошти, які витратили на організацію Національного відбору, можна було спрямувати на підтримку збройних сил України.
Чому нам, артистам, під час благодійних зборів допомагають люди, а не влада. Чому ти маєш боротися за кожен донат і вкладати власні кошти, коли відбувається такий хаос "на горі"? Та коли вже "там" у пріоритет поставлять життя українських воїнів, тих, хто дає життя нам, цивільним?,
– обурилася виконавиця.
Lama розкритикувала проведення Нацвідбору-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс
Скільки коштів витратили на проведення Національного відбору-2024
- У нещодавньому звіті, опублікованому на сайті ProZorro, зазначено, що вечірнє телевізійне шоу під назвою "Національний відбір на Євробачення 2024" обійшлося у 10 999 811,46 гривень.
- Ця сума повністю покрита з державного бюджету, а кошти використали для задоволення різних потреб, пов'язаних з проведенням заходу. Зокрема, декорації сцени та знімальних майданчиків, зйомки, монтаж, звукове та світлове оформлення, спецефекти, сурдопереклад, обробка голосів, організацію виступів запрошених артистів, постановка виступів, забезпечення роботи преси під час Нацвідбору, виробництво телевізійної версії Національного відбору та виготовлення титрів.
- Крім того, у протоколі зазначено, що виділені кошти також призначалися для проведення ремонтних робіт, частина з яких могла бути виконана без необхідності проведення відкритих торгів.
- До них відносяться товари та послуги, крім послуг з поточного ремонту, вартість яких дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень. Крім того, під цю категорію підпадають послуги з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень, а також роботи, вартість яких дорівнює або перевищує 1,5 мільйона гривень.