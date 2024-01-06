Лише за мохіто та каву акторка заплатила тисячу гривень. Крім того, їй довелося віддати вісім з половиною тисяч за вхід на цей пляж.

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Ксенія Мішина поскаржилась на високі ціни в Таїланді

Знаменитість розповіла, що вартість за відпочинок на приватному пляжі, де гарний пляж та чиста вода, надвисока. Так, щоб насолодитися комфортним відпочинком, дорослим доведеться заплатити 5,5 тисячі гривень, а дітям – три тисячі гривень.

На публічних територіях і пляжах можна побачити таку красу. Перебування на такому пляжі й користування басейном коштує 5500 гривень з дорослого і 3000 гривень – з дитини. Я послала їх нах*р. Але вода тут максимально чиста. Чистота коштує дорого,

– поділилася акторка.

Крім того, Ксенія зазначила, що на подібних пляжах дуже дорогі напої.

"Я випила кави, малий — мохіто. Мені дали рахунок на 1000 гривень. Я мало не захлинулася, взагалі не очікувала", – підкреслила зірка.

Водночас Мішина зауважила, що ціни в магазинах в Таїланді набагато дешевші, ніж в Україні.

Ксенія Мішина розповіла про ціни в Таїланді / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Ксенія Мішина відправилась на відпочинок в Таїланд

Акторка полетіла у довгоочікувану подорож з сином. Як зазначила знаменитість, це відпустка – це подарунок Платону на Новий рік та за гарне навчання.

Як розповіла акторка, ця подорож – подарунок синові.

"У мене планувалися тут круті ретрити, але у нашої няні раптово виникли проблеми й ми полетіли самі. І тепер у мене мамський ретрит. Ну нічого – приймаємо. Все ж таки цю подорож я подарувала синові на Новий рік і за гарне навчання", – розповіла акторка.