Лише за мохіто та каву акторка заплатила тисячу гривень. Крім того, їй довелося віддати вісім з половиною тисяч за вхід на цей пляж.
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Ксенія Мішина поскаржилась на високі ціни в Таїланді
Знаменитість розповіла, що вартість за відпочинок на приватному пляжі, де гарний пляж та чиста вода, надвисока. Так, щоб насолодитися комфортним відпочинком, дорослим доведеться заплатити 5,5 тисячі гривень, а дітям – три тисячі гривень.
На публічних територіях і пляжах можна побачити таку красу. Перебування на такому пляжі й користування басейном коштує 5500 гривень з дорослого і 3000 гривень – з дитини. Я послала їх нах*р. Але вода тут максимально чиста. Чистота коштує дорого,
– поділилася акторка.
Крім того, Ксенія зазначила, що на подібних пляжах дуже дорогі напої.
"Я випила кави, малий — мохіто. Мені дали рахунок на 1000 гривень. Я мало не захлинулася, взагалі не очікувала", – підкреслила зірка.
Водночас Мішина зауважила, що ціни в магазинах в Таїланді набагато дешевші, ніж в Україні.
Ксенія Мішина розповіла про ціни в Таїланді / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Ксенія Мішина відправилась на відпочинок в Таїланд
- Акторка полетіла у довгоочікувану подорож з сином. Як зазначила знаменитість, це відпустка – це подарунок Платону на Новий рік та за гарне навчання.
- Як розповіла акторка, ця подорож – подарунок синові.
"У мене планувалися тут круті ретрити, але у нашої няні раптово виникли проблеми й ми полетіли самі. І тепер у мене мамський ретрит. Ну нічого – приймаємо. Все ж таки цю подорож я подарувала синові на Новий рік і за гарне навчання", – розповіла акторка.
- На поїздку Ксенії підписники неоднозначно відреагували. Зокрема було немало хейту через недоречність відпочинку під час війни. Втім, поза критикою є чимало хороших коментаторів, які пораділи за зірку з сином.
- Цікаво, що на відпочинку Мішина зіткнулася з неадекватною поведінкою росіянки. Як розповіла акторка, в магазині вона почула, як жінка спілкувалася зі своєю маленькою донькою: Мама з донькою (два роки десь) в магазині. Донька щось запитала у мами. Та їй у відповідь на весь магазин: "Закрой рот, д*билка!". Я аж заклякла. Але потім згадала – це ж покидьки! Виховують таких же, – підкреслила Ксенія.