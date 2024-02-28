Провести чоловіка в останню путь зібралося чимало людей. Серед них – рідні, друзі, колеги та підписники Юрія.

До теми Від сміху до трагедії: моторошна історія пророчого жарту Юрія Ворожка, який потонув у басейні

Прощання з Юрієм Ворожком

Церемонія розпочалася о 13:15 на Дальносхідному кладовищі у Кропивницькому. Родина вирішила не проводити традиційне поховання, вона обрала кремацію.

На прохання дружини Юрія, Ірини, на прощання замість квітів люди приносили дитячі іграшки та необхідні засоби гігієни для немовлят і дорослих.