Show 24 підготував підбірку виступів переможців Євробачення за останні 10 років. Серед них, Kalush Orchestra, Джамала, Кончіта Вурст і багато інших.

До теми Фінал Євробачення-2024 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Мальме

Зауважимо, що впродовж останніх десяти років Швеція двічі перемагала на міжнародному пісенному конкурсі, здобувши перемогу у 2023 та 2015 роках. Аналогічно, Україна посідала перше місце у 2022 та 2016 роках. Серед інших країн, які вибороли заповітний кришталевий мікрофон Євробачення, – Австрія, Португалія, Ізраїль, Нідерланди та Італія.

2023 Loreen – Tatto: дивіться відео онлайн

2022 Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

2021 Måneskin – Zitti E Buoni: дивіться відео онлайн

Важливо зауважити, що у 2022 році через пандемію Covid-19 пісенний конкурс скасували.

2019 Duncan Laurence – Arcade: дивіться відео онлайн

2018 Netta – Toy: дивіться відео онлайн

2017 Salvador Sobral - Amar Pelos Dois – дивіться відео онлайн

2016 Jamala – 1944: дивіться відео онлайн

2015 Måns Zelmerlöw – Heroes: дивіться відео онлайн

2014 Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix: дивіться відео онлайн