З'ясувалося, що для зіркової пари дуже важливо підтримувати та турбуватися одне про одного. Водночас, за словами Констянтина, у їхніх стосунках не все завжди було просто. Зокрема, телеведучий згадав трагічну втрату доньки, яка неабияк позначилася на них з дружиною.

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Констянтин Грубич розповів про стосунки з дружиною

У нещодавньому одкровенні телеведучий поділився ключем до свого міцного подружнього життя, підкресливши важливість взаємної турботи. Крім того, він згадав про спільне горе, яке об'єднало їх з дружиною. Майже десять років тому передчасно пішла з життя їхня молодша дочка Ольга. Попри цю жахливу втрату, їм вдалося зберегти свої стосунки.

Я – не ідеальний сім'янин. У нас не та історія, де сіли в човен і пливемо спокійно, у нас всяке буває. Мені здається, нам допомагає те, що було спочатку: ми небайдужі один до одного. Зараз я у від'їзді, а дружина застудилась, почуваюсь через це не у своїй тарілці. У нас діти. Хоча вони й дорослі, ми все одно за них переживаємо. У нас є спільне горе, спільна втрата. Ми дуже нещасні батьки, у яких загинула дитина. І цей біль ніколи не пройде. Час від часу воно нас по черзі, або обох одразу накриває,

– розповів чоловік.

Водночас він наголосив, що його дружина Світлана – сімейна, вірна, ніжна і дуже красива. За словами Грубича, саме приваблива зовнішність коханої й вразила його з самого початку.

"Не хотів, не маючи нічого, створювати сім'ю. Коли ми одружились, у мене ще не було ні квартири, ні капіталу. Але я побачив, що така краса не буде довго на мене чекати та вирішив одразу. Ми почали пізнавати одне одного вже в процесі спільного життя", – сказав ведучий.

Також Констянтин поділився архівними світлинами дружини.

Констянтин Грубич з дружиною / Фото з фейсбуку Валентини Грубич

Смерть доньки Констянтина Грубича