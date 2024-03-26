Моргенштерн, Газманов, Крід та інші: перелік артистів з Росії, яким заборонено в'їзд в Україну

З кожним роком все більше російських артистів потрапляють в список персон нон-грата. Всього до цього переліку в Україні входить 211 осіб. Так, серед тих, кому заборонено в'їзд в нашу державу, є Моргенштерн, Єгор Крід, Олег Газманов, Лариса Доліна та інші зірки.

У цей перелік вони потрапили через те, що створюють загрозу національній безпеці України. Show 24 склав список найпопулярніших артистів, котрі не мають права перетинати український кордон.

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Яким російським знаменитостям заборонено в'їзд в Україну

До цього списку належить популярний репер Валєєв/Моргенштерн Алішер Тагірович (Моргенштерн), Булаткин Єгор Миколайович (Єгор Крід), Дронов Ярослав Юрійович (Шаман) та Долматов Олексій Сергійович (Гуф). Крім того, до переліку осіб нон-грата входять:

Безруков Сергій Віталійович;

Газманов Олег Михайлович;

Доліна Лариса Олександрівна;

покійні Клюєв Борис Володимирович і Кобзон Йосип Давидович;

Лепсверідзе Григорій Вікторович;

Медведєв Олександр Володимирович;

Охлобистін Іван Іванович;

Панін Олексій В'ячеславович;

Перфілова Алла Юріївна (Валерія).

Цей список завершують Петренко Ігор Петрович, Пригожин Йосип Ігорович, Соловйов Володимир Рудольфович, Фадєєв Максим Олександрович, Фомін Дмитро Анатолійович та Цапнік Ян Юрійович.

Важливо зазначити, що відповідно до статті 126 Закону "Про засоби масової інформації" люди (за винятком тих, які мають виключно українське громадянство) потрапляють до переліку, якщо вони підтримують агресію, окупацію, заперечують існування українського народу, ставлять під сумнів державність, мову, суверенітет чи територіальну цілісність України або не визнають факт російської агресії проти України чи воєнних злочинів.