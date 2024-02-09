Таблоїди зробили сміливі заяви, де повідомляється, що Софі Грегуар нібито закурила роман з відомим дитячим хірургом з Оттави доктором Маркосом Беттоллі. Крім того, ці стосунки розпочалися ще до офіційного оголошення про розлучення подружжя Трюдо.

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Колишня дружина Джастіна Трюдо вступила у нові стосунки

Імовірний роман Софі з Маркосом Бертоллі привернув увагу громадськості після того, як його колишня дружина Ана Ремонда подала на розлучення. У її заяві, зробленій 26 квітня 2023 року, зазначено, що Маркос "знову став партнером відомої людини, яка привертає значну увагу засобів масової інформації та представляє серйозні міркування безпеки". Хоча в судових документах прямо не вказано ім'я цієї особи, видання The National Post підтвердила, що це 48-річна Софі Трюдо.

Крім того, у своїй заяві про розлучення Ана Ремонда підкреслила, що нові стосунки її колишнього чоловіка дещо негативно вплинули на безпеку їхніх двох дітей. Внаслідок цього, вона звернулася до суду з проханням видати наказ про забезпечення конфіденційності та захисту їхніх дітей.

У заяві про розлучення зазначено начебто Ремонда вважала, що між сторонами була досягнута згода, яка гарантувала, що діти не будуть контактувати з новою дівчиною Бертоллі, себто Софі Трюдо. Втім, Маркос не поважав це, що спричинило в дітей дискомфорт.

Стосунки Софі Грегуар та Джастіна Трюдо