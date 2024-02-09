Таблоїди зробили сміливі заяви, де повідомляється, що Софі Грегуар нібито закурила роман з відомим дитячим хірургом з Оттави доктором Маркосом Беттоллі. Крім того, ці стосунки розпочалися ще до офіційного оголошення про розлучення подружжя Трюдо.
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Колишня дружина Джастіна Трюдо вступила у нові стосунки
Імовірний роман Софі з Маркосом Бертоллі привернув увагу громадськості після того, як його колишня дружина Ана Ремонда подала на розлучення. У її заяві, зробленій 26 квітня 2023 року, зазначено, що Маркос "знову став партнером відомої людини, яка привертає значну увагу засобів масової інформації та представляє серйозні міркування безпеки". Хоча в судових документах прямо не вказано ім'я цієї особи, видання The National Post підтвердила, що це 48-річна Софі Трюдо.
Крім того, у своїй заяві про розлучення Ана Ремонда підкреслила, що нові стосунки її колишнього чоловіка дещо негативно вплинули на безпеку їхніх двох дітей. Внаслідок цього, вона звернулася до суду з проханням видати наказ про забезпечення конфіденційності та захисту їхніх дітей.
У заяві про розлучення зазначено начебто Ремонда вважала, що між сторонами була досягнута згода, яка гарантувала, що діти не будуть контактувати з новою дівчиною Бертоллі, себто Софі Трюдо. Втім, Маркос не поважав це, що спричинило в дітей дискомфорт.
Стосунки Софі Грегуар та Джастіна Трюдо
- Пара одружилася у травні 2005 року в Монреалі.
- Подружжя має трьох дітей: Ксав'є, 15 років, Елла-Грейс, 14 років, та Адрієнн, дев'ять років.
- Водночас у серпні 2023 прем'єр-міністр Канади оголосив, що він розлучається з дружиною після 18 років у шлюбі.
- Хоча причини їхнього розлучення не розголошуються, подружжя визнало, що це сталося після "змістовних і непростих розмов".
- Відомо, що після розірвання шлюбу, діти залишилися жити з батьком в котеджі Рідо, а Софі переїхала в Оттаву.