Абсурдності ситуації додає той факт, що росіянка виконала трек з російським курсантом, який до того ж грав на гітарі. Інші Z-патріоти бурхливо аплодували артистам.

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Коханка Путіна заспівала пісню "Бумбоксу"

Російська пропагандистка Катерина Мізуліна відвідала Тюменське командне училище інженерних військ. Так, вона разом з одним з курсантів виконала пісню українського музиканта Андрія Хливнюка. Вони заспівали композицію "Вахтерам", а публіка їм аплодувала.

Реакція Андрія Хливнюка

Військовий вже побачив цинічний вчинок Мізуліної. Він поділився фрагментом з відео у своїй інстаграм-сторіс та зазначив, що "контрпропаганда в дії". Крім того, артист додав смайлик, який сміється.



Андрій Хливнюк відреагував на те, що коханка Путіна заспівала пісню Бумбоксу / Скриншот з інстаграм-сторіс

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