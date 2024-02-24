Абсурдності ситуації додає той факт, що росіянка виконала трек з російським курсантом, який до того ж грав на гітарі. Інші Z-патріоти бурхливо аплодували артистам.
До теми Є умова: Андрій Хливнюк відповів, коли він знову заспіває російськомовні хіти "Бумбоксу"
Коханка Путіна заспівала пісню "Бумбоксу"
Російська пропагандистка Катерина Мізуліна відвідала Тюменське командне училище інженерних військ. Так, вона разом з одним з курсантів виконала пісню українського музиканта Андрія Хливнюка. Вони заспівали композицію "Вахтерам", а публіка їм аплодувала.
Реакція Андрія Хливнюка
Військовий вже побачив цинічний вчинок Мізуліної. Він поділився фрагментом з відео у своїй інстаграм-сторіс та зазначив, що "контрпропаганда в дії". Крім того, артист додав смайлик, який сміється.
Андрій Хливнюк відреагував на те, що коханка Путіна заспівала пісню Бумбоксу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Лідер "Бумбоксу" служить в ЗСУ
- Співак бере участь у повітряній розвідці на Херсонському напрямку.
- Хливнюк є пілотом ударного безпілотника Punisher, а також виконує додаткові обов'язки командира відділення та керівника двох екіпажів.
- Його основні обов'язки включають розробку стратегічних планів та виконання бойових завдань.
- Перебуваючи на керівній посаді, артист ефективно поєднує свої службові обов'язки з міжнародними концертними виступами, спрямованими на збір коштів для військових.
- Нещодавно Андрій Хливнюк був відзначений нагрудним знаком "Захисник України"від РНБО. Цією нагородою нагороджуються особи, які зробили значний внесок у національну безпеку й оборону України, а також виявили сумлінну військову службу, героїзм і професіоналізм.