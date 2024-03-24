Очевидно, що принцеса Уельська намагається захистити Джорджа, Шарлотту і Луї від додаткового стресу та уникнути додаткових обговорень про їхню сім'ю.

До теми Олена Зеленська публічно звернулася до Кейт Міддлтон, яка страждає на рак

Чому Кейт Міддлтон відклала свою заяву про рак

Деякі журналісти вважають, що рішення оголосити новину про хворобу Її Високості саме у п'ятницю, 22 березня, було прийнято, щоб захистити принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї від надмірної уваги громадськості.

Річ у тім, що 22 березня діти принца та принцеси Уельських відправились на Великодні канікули, які продовжаться до 17 квітня, тож вони не будуть активно спілкуватися з однолітками й викладачами трьох тижнів. Королівська сім'я, ймовірно, очікує, що протягом цього часу публічний дискурс навколо новини про рак Кейт Міддлтон зменшиться, тому її діти зможуть уникнути незручних розмов про хворобу матері, повернувшись знову в школі.



Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Що відомо про рак Кейт Міддлтон