Річ у тім, що днями принц Вільям відмовився брати участь у панахиді за своїм хрещеним батьком, покійним королем Греції Костянтином, пославшись на особисту справу. Це рішення викликало занепокоєння серед громадськості, яка заговорила про погіршення стану здоров'я Кейт Міддлтон. Тепер представники королівської родини пояснили, як себе почуває принцеса Уельська.

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У якому стані Кейт Міддлтон

В офіційній заяві Кенсінгтонського палацу було підтверджено, що Її Високість відновлюється після операції і її стан стабільно хороший.

Принцеса Уельська, яка відновлюється після операції на черевній порожнині, продовжує почуватися добре,

– поділилися представники королівської родини.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Проблеми зі здоров'ям у принцес Уельської