Вона зізналася, що їй боляче наступати на ногу. Відтак, зірка негайно звернулася до лікарів, які вже провели їй медичне обстеження.
Цікаво Немов дві краплі: принцеса Діана на архівному фото вразила схожістю з принцесою Шарлоттою
Катерина Тишкевич травмувалася
Виявляється, нещасний інцидент трапився під час нещодавньої фотосесії актори.
Я на тих схилах сильно підвернула ногу. Набряк, хруст, наступати боляче,
– поділилася знаменитість.
Катерина Тишкевич травмувалася / Скриншот з інстаграм-сторіс
Катерина після знімань поїхала на медичне обстеження. Там, на щастя, не виявили перелому чи вивиху, лише розтягнення зв'язок.
Катерина Тишкевич розтягнула ногу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стан здоров'я інших знаменитостей
- Блогерка-мільйонниця Юлія Верба відправилась у подорож на круїзному лайнері. Втім, її самопочуття погіршилося через морську хворобу та отруєння. Як наслідок, дівчина цілий день пролежала під крапельницею.
- Колишня суддя "МастерШеф" Тетяна Літвінова успішно перенесла складну операцію з видалення пухлини. Медичні тести підтвердили, що новоутворення були доброякісними.
- В актриси Ксенії Мішиної підтвердився COVID-19. Наразі стан зірки залишається стабільним, без температури. Однак їй важко сидіти та стояти.