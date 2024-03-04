Вона зізналася, що їй боляче наступати на ногу. Відтак, зірка негайно звернулася до лікарів, які вже провели їй медичне обстеження.

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Катерина Тишкевич травмувалася

Виявляється, нещасний інцидент трапився під час нещодавньої фотосесії актори.

Я на тих схилах сильно підвернула ногу. Набряк, хруст, наступати боляче,

– поділилася знаменитість.



Катерина Тишкевич травмувалася / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина після знімань поїхала на медичне обстеження. Там, на щастя, не виявили перелому чи вивиху, лише розтягнення зв'язок.



Катерина Тишкевич розтягнула ногу / Скриншот з інстаграм-сторіс

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