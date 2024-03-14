Зокрема, перша криза відбулася після трьох років разом, а друга – після семи. Знаменитість поділилася, як їм з чоловіком вдалося розв'язати ці проблеми у стосунках і поділилася, яким є їхнє інтимне життя після дев'яти років разом.
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Чи були в Катерини Тишкевич проблеми у стосунках з чоловіком
Акторка поділилася, що вони з Валентином пережили типові для стосунків кризи, які проявилися після трьох і семи років спільного життя. Пара подолала ці труднощі за допомогою тривалих і відвертих розмов. Іноді навіть зі сльозами на очах. Зрештою, завжди акторам вдавалося знайти компроміс.
Катерина Тишкевич розповіла про кризу у стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас пристрасть у подружжя нікуди не зникає навіть після 9 років разом.
Інтимне життя – то велика частина жіночого здоров'я, і мій партнер це розуміє і робить все, щоб я в цьому плані була щаслива і задоволена,
– підкреслила артистка.
Катерина Тишкевич розповіла про кризу у стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс
Якою була історія кохання Тишкевич і Томусяка
- Катерина та Валентина познайомилися на зніманнях серіалу "Безсмертник", де в них закрутився роман, але після закінчення зйомок чоловік вирішив завершити стосунки.
Ми обидвоє не були готові до переходу якогось. І по інерції ми прозустрічалися ще місяць-два. А потім Валік вирішив закінчити наші стосунки,
– говорила Катерина.
- Однак акторка вирішила змусити Валентина поревнувати, пішовши на побачення з іншим чоловіком. Саме тоді Томусяк зрозумів, що не хоче втрачати дівчину.
- Їхні стосунки відновилися, і через два роки актор зробив коханій пропозицію.
- 7 лютого 2019 року Валентин і Катерина одружилися. На весільній церемонії були присутні лише найрідніші, що створило теплу та затишну атмосферу для молодят. Так, пара нещодавно відсвяткувала 5 річницю шлюбу.