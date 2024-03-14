Зокрема, перша криза відбулася після трьох років разом, а друга – після семи. Знаменитість поділилася, як їм з чоловіком вдалося розв'язати ці проблеми у стосунках і поділилася, яким є їхнє інтимне життя після дев'яти років разом.

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Чи були в Катерини Тишкевич проблеми у стосунках з чоловіком

Акторка поділилася, що вони з Валентином пережили типові для стосунків кризи, які проявилися після трьох і семи років спільного життя. Пара подолала ці труднощі за допомогою тривалих і відвертих розмов. Іноді навіть зі сльозами на очах. Зрештою, завжди акторам вдавалося знайти компроміс.



Катерина Тишкевич розповіла про кризу у стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас пристрасть у подружжя нікуди не зникає навіть після 9 років разом.

Інтимне життя – то велика частина жіночого здоров'я, і мій партнер це розуміє і робить все, щоб я в цьому плані була щаслива і задоволена,

– підкреслила артистка.



Катерина Тишкевич розповіла про кризу у стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс

Якою була історія кохання Тишкевич і Томусяка

Катерина та Валентина познайомилися на зніманнях серіалу "Безсмертник", де в них закрутився роман, але після закінчення зйомок чоловік вирішив завершити стосунки.

Ми обидвоє не були готові до переходу якогось. І по інерції ми прозустрічалися ще місяць-два. А потім Валік вирішив закінчити наші стосунки,

– говорила Катерина.