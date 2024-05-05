Є свобода вибору, – зірка "Кухні" зізналася, чи свариться з чоловіком-росіянином про політику
Джерело:Олексій Суханов
Українська акторка Катерина Кузнєцова наразі живе зі своїм чоловіком-росіянином Максимом Апліним в Іспанії. Вона розповіла, чи бувають у пари конфлікти через політику.
До того ж інфлюенсерка зізналася, що Максим завжди підтримував її родину. Жінка дуже вдячна за це своєму чоловікові.
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Чи свариться Кузнєцова з чоловіком через політику
За словами акторки, ще з моменту знайомства пари Аплін запевнив її, що вони не житимуть у Росії. Річ у тім, що чоловік розчарувався країною і після анексії півострова Крим почав захоплюватися українцями.
Я йому говорила, що в мене ж там проєкти, я не можу, але він говорив: "Катюша, мине якийсь час і ти все зрозумієш, і ми поїдемо". Він завжди підтримував мою родину і мене. Тому він має російський паспорт, але серцем він завжди був з Україною,
– поділилася жінка.
Водночас Катерина розповіла, що у пари ніколи не було конфліктів через політику. Втім, акторку можуть дратувати друзі чоловіка, які роблять вигляд ніби війни не існує.
Ми багато подорожуємо. Я вдячна йому за те, що він зробив мене легкою. Він мені зняв рамки й пояснив, що в будь-якій частині світу я можу почуватися комфортно. Є свобода вибору,
– зізналася Кузнєцова.
Катерина Кузнєцова про сварки з чоловіком-росіянином: дивіться відео онлайн
Що відомо про подружжя Кузнєцової та Апліна
- У 2017 році майбутня пара познайомилася.
- У квітні 2021-го Максим освідчився Катерині.
- З початком вторгнення чоловік засудив криваві дії Росії та підтримав Україну. Подружжя виїхали з країни-агресора до Шрі-Ланки, а пізніше переїхали до Іспанії.
- Ба більше, акторка наголосила на тому, що її наречений вже в процесі зміни громадянства з російського на українське.