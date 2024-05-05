Є свобода вибору, – зірка "Кухні" зізналася, чи свариться з чоловіком-росіянином про політику

Українська акторка Катерина Кузнєцова наразі живе зі своїм чоловіком-росіянином Максимом Апліним в Іспанії. Вона розповіла, чи бувають у пари конфлікти через політику.

До того ж інфлюенсерка зізналася, що Максим завжди підтримував її родину. Жінка дуже вдячна за це своєму чоловікові.

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Чи свариться Кузнєцова з чоловіком через політику

За словами акторки, ще з моменту знайомства пари Аплін запевнив її, що вони не житимуть у Росії. Річ у тім, що чоловік розчарувався країною і після анексії півострова Крим почав захоплюватися українцями.

Я йому говорила, що в мене ж там проєкти, я не можу, але він говорив: "Катюша, мине якийсь час і ти все зрозумієш, і ми поїдемо". Він завжди підтримував мою родину і мене. Тому він має російський паспорт, але серцем він завжди був з Україною,

– поділилася жінка.

Водночас Катерина розповіла, що у пари ніколи не було конфліктів через політику. Втім, акторку можуть дратувати друзі чоловіка, які роблять вигляд ніби війни не існує.

Ми багато подорожуємо. Я вдячна йому за те, що він зробив мене легкою. Він мені зняв рамки й пояснив, що в будь-якій частині світу я можу почуватися комфортно. Є свобода вибору,

– зізналася Кузнєцова.

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