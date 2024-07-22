Прима-балерина, яка підігрівала чутки щодо свого розлучення: де зараз Катерина Кухар

Народна артистка, яка вразила публіку своєю майстерністю, строгим характером і сильною позицією. Вона не тільки стала топовою суддею шоу "Танці з зірками", а й поєднала ролі дружини та матері.

Катерина Кухар народилась у Києві 1982 року. У п'ять років дівчину відвели до секції спортивної гімнастики, а після першого заняття Катерину віддали до балетного гуртка. А під час навчання у балетному училищі навіть познайомилась за своїм майбутнім чоловіком. Детальніше про кар'єру балерини та де вона зараз – читайте в матеріалі Show 24.

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Балетна кар'єра Катерини Кухар

Дівчина докладала максимально багато зусиль, щоб стати призеркою багатьох конкурсів. У 16 років вона виступила у головній партії на всесвітньо відомій японській сцені "Bunka Kaikan" у Токіо. Згодом екстерном закінчила училище та почала працювати в трупі Національної опери України.

Катерина Кухар – Національна опера України: дивіться відео онлайн

Кар'єра Кухар пішла в гору. За весь цей час налічується чимало робіт, про які вона може говорити з неабиякою гордістю. У 2006 році її поставили у пару з Олександром Стояновим. Вперше вони станцювали разом на сцені Національної опери з балетом "Лускунчик", згодом станцювали "Ромео та Джульєтту". Лондонський критик Меггі Фоер назвав їхній дует найкрасивішою балетною парою Європи. Цей тандем став успішним не тільки на балетній сцені, а й в особистому житті.

У 2014 році Стоянов створив балетну трупу Grande Kiev Ballet, яка існує досі. До неї також увійшла сама Катерина. У 2020 році прима-балерина стала керівницею Київського державного фахового хореографічного коледжу. Ще раніше її відзначили званнями "Заслуженої артистки України" та "Народної артистки України".

Зірка розповідала, що після відставки Олександра Ткаченка у липні 2023-го, їй пропонували посаду міністра культури України.

Декілька років підряд Катерина була суддею популярного шоу "Танці з зірками". Вона поставала перед глядачами та учасниками в незвичних образах, а ще більше дивувала своєю строгістю та гострим слівцем. Конкурсанти навіть зізнавались, що деколи побоюються зіркової судді.

Особисте життя

Уже згадували, що Катерина з Олександром познайомились завдяки балету. Після 10 років у стосунках пара вирішила одружитись у 2018 році. Їхній шлюб зареєстрували у США. Подружжя виховує двох дітей – Тимура та Анну. Зазначимо, що хлопчик – від іншого чоловіка, проте Олександр прийняв його як рідного сина.

Останнім часом у мережі підігрівалась тема розлучення між закоханими. Артисти відписались один від одного в інстаграмі, Катерина виставляла світлини з неоднозначними підписами, а сам Олександр називав жінку не дружиною, а "матір'ю своїх дітей".

Згодом виявилось, що у пари різноголосся на тему балету. Кухар виступила проти того, щоб українські артисти виконували "російський" балет.

У мене з матір'ю моїх дітей Катериною Кухар є велика та важка дискусія щодо того, чи можуть українські артисти виконувати "Лебедине озеро",

– сказав Олександр в інстаграмі.

Сама Катерина відповіла своїм шанувальника, що хвилюватись не варто.

Де зараз і чим займається Катерина Кухар

На початку повномасштабного вторгнення балерина разом із чоловіком були на гастролях у різних європейських країнах, а їхні діти були в Києві. Зіркові батьки вирішили не повертатись і придумали як забрати дітей до себе, у безпеку.

Сьогодні родина живе за кордоном. Зіркова пара разом із балетом у 2022 році вирушила в гастролі та благодійні концерти, щоб популяризувати українську культуру та збирати гроші на потреби України.

Легендарним виступом став балет "Лісова пісня", яку ще світ ніколи не бачив. Як розповідав Стоянов, закордоном організатори боялись брати цю постановку, бо для глядача це дещо нове і незнане, тому попиту не буде. Однак за рік часу інакодумців вдалось переконати.

Одного разу артисти навіть потрапили у шахрайську пастку в Латинській Америці, через що вони зазнали чималих збитків.

Катерина продовжує в соцмережах транслювати тему війни. Ділиться кадрами з обстрілами, благодійними дописами та проукраїнською позицією. Пара взяла собі за мету боротись на інформаційному фронті. Вони не тільки через балет розповідають усю правду про жахіття, які творяться на теренах України, а й навіть виступили на національному телебаченні Латинської Америки, щоб змінити "їхню спотворену правду".

Наразі Кухар продовжує жити за кордоном. Колись вона зазначала, що хоче того моменту, коли всі нарешті зможуть повернутись до рідної домівки.