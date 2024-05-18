Розлучилась і втратила маму: відома ведуча вперше розповіла про складний період на початку війни

Телеведуча Кароліна Ашіон розповіла про болючі моменти, що трапилися до початку повномасштабної війни. Серед них – розлучення з чоловіком.

На початку повномасштабного вторгнення Кароліна Ашіон переїхала до Німеччини. Це сталося через низку важких моментів, що сталися ще до 24 лютого.

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Кароліна Ашіон про складний період

Кароліна Ашіон вперше зізналась, що розлучилася з чоловіком. Мова йде про Дмитра, з яким ведуча прожила у цивільному шлюбі близько 15 років.

"Повномасштабне вторгнення стало остаточною краплею, після якої я вирішила, що вже просто не витягую. Спочатку втратила найкращу подругу – свою куму, через два місяці поховала маму. Розлучилася з чоловіком. Буквально наступного дня, як попрощалася з мамою. А потім, власне, розпочалася війна. І з цим усім, чесно кажучи, я просто не впоралася. Була в такій депресії, що навіть працювати не могла", – поділилась ведуча.

Взимку минулого року Кароліна Ашіон повернулась до України. Вона має чимало фрилансерських проєктів, а ще захоплюється боксерськими поєдинками.

Про бажання стати мамою

Менш як два роки тому Кароліна Ашіон зізнавалась, що материнство для неї – болюча тема. Вона дуже хотіла мати дитину і навіть мала маленьку дівчинку на заставці. Зараз ведуча каже, що досі не визначилася. Іноді вона думає про всиновлення.

"Зараз такий час, стільки дітей потребують батьків… Я думаю і про такий варіант. Але хочу мати якусь визначеність, хоча, звичайно, це звучить трохи безглуздо: яка стабільність у наш час? У будь-якому разі цю тему не відкидаю. І знаєте: у кожної жінки свій час. Я знаю, що в мене в 50 років усе тільки розпочнеться", – впевнена Кароліна Ашіон.