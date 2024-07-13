В індійських образах: які світові зірки засвітилися на "весіллі року" найбагатших людей Індії

В Індії розпочалось святкування одруження дітей найбагатших людей країни, за яким слідкує весь світ. Грандіозну подію прозвали "весіллям року" ще кілька місяців тому, адже його оцінюють у 320 мільйонів доларів.

Весілля Ананта Амбані та Радхіки Мерчантс розпочалося у п'ятницю, 12 липня. Воно триватиме до понеділка. Церемонія одруження пройде у конференц-центрі Jio World та в маєтку Амбані.

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"Весілля року" оцінюють від 320 до 600 мільйонів доларів. На нього запросили мільярдерів, зірок та впливових людей з усього світу. Подейкують, в один із днів на свято завітає президент Індії.

Тим часом на весіллі вже засвітилися світові зірки, які постають у традиційних індійських образах.

Пріянка Чопра одягнула жовтогарячу сукню, а її чоловік Нік Джонас – ніжно-рожевий костюм з блискітками. Кім Кардашян та Хлої Кардашян постали у яскравих блискучих сукнях і вже змінили кілька образів.

Також на святкування завітали Борис Джонсон з дружиною Керрі та дітьми, світська левиця Нікі Хілтон, співак AP Dhillon, рестлер Джон Сіна.

Зірки на "весіллі року" / Фото з інстаграму знаменитостей