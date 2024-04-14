Виконавиця встала на захист ексчоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Як підкреслила Камалія, всі звинувачення є безпідставними.

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Що Камалія сказала про колишнього чоловіка

Співачка наголосила, що Захур – чесна і співчутлива людина, яка виступає проти переслідувань і насильства. За її словами, він є відданим батьком і чоловіком.

Як батько моїх улюблених дочок та мій незмінний партнер протягом 20 років, Захур завжди втілював лише любов, підтримку та непохитний позитив… Він віддав себе вихованню наших дочок, віддаючи перевагу їхньому добробуту над особистими чи професійними інтересами. Його відмова від бізнес-активностей на користь майбутнього нашої родини є свідченням його безмежної любові та відданості,

– написала артистка.

Вона також зазначила, що її ексчоловік активно допомагає Україні, тож вона закликала поважати його особисте життя й не втягувати "у будь-які непотрібні дослідження чи сенсації".

У разі будь-яких запитань чи побоювань, я готова стати єдиним об'єктом уваги, захищаючи Захура від будь-якої необґрунтованої уваги. Нумо надавати пріоритет чесності, співчуттю та повазі у наших розповідях, вшановуючи людей, як Захур, які втілюють ці цінності у всіх аспектах свого життя,

– додала знаменитість.

Що цьому передувало

Нещодавно в соціальних мережах з'явилися фотографії Камалії, на яких видно сліди фізичного насильства. На знімках співачка зображена з синцями й кров'ю на обличчі та шиї.

Ці світлини викликали занепокоєння серед близьких та прихильників зірки, тож вона вже вийшла в прямий етер в тіктоці, щоб пояснити цю ситуацію.

Зі мною все гаразд, я вся ціла. Все нормально. Я в шоці. Всі друзі телефонують. Вже дві години надсилаю всім свої фото й відео. Я не розумію, що це коїться? Кажуть, була якась атака… Так що я вийшла в ефір, щоб показати всім, що я жива, здорова і все зі мною гаразд. Дітки зі мною, все добре, нічого не трапилося,

– сказала знаменитість.