Іванна вже мала раніше кісту, однак все одно вирішила якнайшвидше звернутися до спеціаліста. У її планах було насамперед зробити УЗД.
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Що саме турбує дружину Сасанчина
У своєму блозі Іванна повідомила хвилювання за своє жіноче здоров'я. За словами дівчини, у неї були підозри щодо повторного утворення кісти, з якою вона вже мала справу після народження доньки.
Йду на УЗД. Затримка вже місяць. У мене підозра, що знову кіста,
– поділилася блогерка.
Іванна Сасанчин про підозри щодо свого стану здоров'я / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки
Однак, після обстеження дружина Сасанчина більше не інформувала підписників подробицями свого стану. Крім того, Іванна зазначила, що її турбує ще гострий біль у ногах. Дівчині дуже важко лежати й сидіти, проте вона не розуміє причин погіршення стану здоров'я.
У мене останні декілька днів страшно ломить, крутить коліна й ноги. Дуже боляче. Спати неможливо, а ходити й сидіти – це найгірше. Не знаю, що то таке,
– додала Іванна.
Що відомо про стосунки блогерки з чоловіком
- У грудні 2021 року Іванна та Роман одружилися.
- Вже через місяць у них народилася донька Елізабет. Як зізналася пізніше жінка, вагітність виявилася доволі складною. Болючі перейми та постійна нудота були нестерпними. Лікарі, щоб убезпечити матір та дитину, вирішили зробити кесарів розтин.
- Подружжя, як і всі, мало свою кризу у стосунках. Роман та Іванна якось заявили, що хочуть розлучитися. Втім, все налагодилося, і в січні 2023 року пара взяла шлюб у церкві.
- Пізніше Роман з коханою зізналися про бажання відсвяткувати весілля після закінчення війни.