Народний артист назвав суму пенсії, яку отримують легенди естради

Український артист Іван Попович розповів про те, який розмір пенсії зараз у нього та інших легендарних співаків. Цієї суми вистачає лиш на бензин із Закарпаття до Києва.

У нинішній час метрів української естради вкрай складно почути на радіо. На думку Івана Поповича, це пов'язано з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, які керуються "певними вказівками". Також цими питаннями мало б займатися Міністерство культури.

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Іван Попович про пенсію естрадних артистів

Іван Попович зізнався, що він та Василь Зінкевич отримує пенсію розміром у 5 тисяч гривень. Попри те, що у Зінкевича є не тільки звання народного артиста, а ще й Шевченківська премія та звання Героя України.

Мені цих грошей вистачає заправити машину і доїхати із Закарпаття до Києва, і по дорозі чаю випити, бо на поїсти вже не вистачить. Василь Зінкевич мені розказував, що він був у Кабінеті міністрів, розповів там, що свого часу він приносив філармонії мільйони, то, мовляв, що ж це за несправедливість, і на що ж йому жити?

– розповів Іван Попович.

У відповідь тоді Зінкевич почув, що йому "не можуть нічим зарадити". Уряд відштовхується від того, скільки офіційно заробляли артисти раніше.

"Я співаю, можу сам копійку заробити, так щоб сім'ю прогодувати, але ж не у всіх є можливість. Особливо театральні Народні артисти – ледь складають копійку до копійки. Я вважаю, у першу чергу це через те, що у нас дуже знецінилося звання Народного артиста", – вважає Іван Попович.

"Я не бідний чоловік"

Іван Попович додав, що зараз тимчасово проживає або у Львові, або у Закарпатті. У нього є дружина, зять, донечка та онуки – Іван і Софія.

Я ніколи не казав що бідний. Ні, я – не бідний чоловік. Я заробляю на те, щоб моя сім'я не голодувала. На сьогодні маю дві квартири у Києві й будинок під Києвом, але його розбили росіяни,

– поділився артист.

Попович додав, що в одній з квартир у Києві живе сім'я військового. Для війська він також передав свій джип.