Через це протестувальників звинуватили в гнобленні музиканта. Крім того, організатори вважають українців винуватцями й агресорами.

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Українці домоглися скасування виступу російського музиканта

Концерт піаніста Олександра Романовського мав відбутися 23 січня в Римі в університеті Сап'єнца. Втім, організатори скасували його "з міркувань громадської безпеки й порядку та з огляду на ворожість отриманих погроз".

Річ у тім, що українці наголосили, що не допустять концерт музиканта, який раніше виступав біля зруйнованого Маріупольського драмтеатру. Своєю чергою адміністрація університету намагалася виправдати виступ Олександра в Маріуполі, стверджуючи, що це не робить його колаборантом.Водночас протестувальники не поділяли цю думку.

Так, близько десяти громадських організацій пообіцяли провести акції протесту біля університету, яку кону=церт таки відбудеться. Група активістів Stand for Ukraine.it навіть написала відкритого листа до ректора та мера Риму. Також до цього дійства долучилася відома хакерська група "Анонімус", яка зламала вебсайт установи.

Такі дії протестувальників обурили керівництво університету, яке назвало українських активістів "винуватцями та агресорами", а Романовського – "жертвою гноблення".

IUC також рішуче засуджує особисті напади, які зазнали: "соціальний булінг" організованими низкою тролів та зовнішніх користувачів до кола шанувальників та підписників, хакерська атака "Анонімус", яка "затумнила" наш інституційний сайт, наклеп та ілюзії в пресі шістнадцяти асоціацій,

– написали представники закладу.

Втім, все це змусило організаторів скасувати виступ Олександра Романовського. Натомість на сцені з'явився італійський піаніст Алессандро Сімоні.

Один з активістів та координатор групи Arts Against Aggression Дмитро Смелянський переконаний, що організатори просто "злякалися протестувальників та негативного розголосу".

Чому виступ піаніста викликав обурення в українців