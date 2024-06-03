До теми Важко стримати сльози: співачка KRUTЬ виконала останню пісню для полеглої подруги Ірини Цибух
Я хочу дітей.
Хочу будинок.
Хочу садити помідори.
Хочу тримать любов за руку
Й мовчки милуватись морем.
Високі грядки хочу, не низькі,
І щоб навколо – люди не слизькі.
Хочу пекти пиріг із ягід у саду,
Хочу варити борщ,
Гонити череду,
Садити вишні
Щоби були високі,
І за столом, щоб друзів більше з кожним роком.
Не буде відповіді.
Небеса мовчать.
Хто дасть інструкцію? Господь? Сусід? Посильний?
Як нам у пеклі жить? Із раю ж бачиш пильно.
Щоб можна було спину не рвать так сильно.
Хочу зустріти старість за столом із чаєм,
З онуками висаджувать вазон, самій підстригти чуба своєму діду
І газон.
Я обіцяю пам'ятати і любити
Усе, що завдяки таким, як ти, у мене є.
Будем триматись, ворога лупити…
Скажи, чого нам всім не дістає?
Лишилося тільки чоловіка і дітей зробити...
Моя голубко, тобі б тільки жити!
Мені щодень тепер іще цінніше,
Але війну закінчити найважливіше.
Що відомо про Ірину Цибух
- Жінка народилася у 1998 році у Львові.
- Після закінчення Львівської політехніки у 2017 році вона приєдналася до команди "Суспільного".
- Її обов'язки включали роботу з регіональними філіями, підготовку міжрегіональних ефірів, реалізацію грантових проєктів, зйомки документалістики та медіатренерство.
- У 2021 році Ірина перемогла на конкурсі "Честь Професії" у категорії "Найкраща публіцистика в локальному медіа", а у 2018-му стала фіналісткою в номінації "Найкращий репортаж".
- Після повномасштабного вторгнення Росії дівчина долучилася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій ще з 2014 року.
- З 2022-го вона рятувала життя військових, надаючи їм першу допомогу та евакуюючи поранених з гарячих точок фронту.
- У листопаді 2023 року Цибух отримала орден "За заслуги" III ступеня від Президента України, а в березні 2024-го стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок". Проте 29 травня на Харківщині дівчина загинула під час чергової ротації, не доживши кількох днів до 26-річчя.