До теми Важко стримати сльози: співачка KRUTЬ виконала останню пісню для полеглої подруги Ірини Цибух

Я хочу дітей.

Хочу будинок.

Хочу садити помідори.



Хочу тримать любов за руку

Й мовчки милуватись морем.

Високі грядки хочу, не низькі,

І щоб навколо – люди не слизькі.



Хочу пекти пиріг із ягід у саду,

Хочу варити борщ,

Гонити череду,

Садити вишні

Щоби були високі,

І за столом, щоб друзів більше з кожним роком.



Не буде відповіді.

Небеса мовчать.

Хто дасть інструкцію? Господь? Сусід? Посильний?

Як нам у пеклі жить? Із раю ж бачиш пильно.

Щоб можна було спину не рвать так сильно.



Хочу зустріти старість за столом із чаєм,

З онуками висаджувать вазон, самій підстригти чуба своєму діду

І газон.



Я обіцяю пам'ятати і любити

Усе, що завдяки таким, як ти, у мене є.

Будем триматись, ворога лупити…

Скажи, чого нам всім не дістає?



Лишилося тільки чоловіка і дітей зробити...

Моя голубко, тобі б тільки жити!

Мені щодень тепер іще цінніше,

Але війну закінчити найважливіше.

Що відомо про Ірину Цибух