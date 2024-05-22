Зокрема, колишня дружина артиста розповіла про те, чи спілкується він з сином. Також вона зізналася, чи зустрічається Андрій з татом.

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Що відомо про спілкування Потапа з сином

Горова поділилася, що Олексій є зразковим батьком. Він, за словами продюсерки, дуже правильно навчає Андрія і підказує, що чоловік повинен робити у своєму дорослішанні.

Він бере участь у вихованні Андрія. Вони постійно листуються, телефонують один одному. Андрій часто приїжджає на свої канікули до батька, вони грають у баскетбол,

– зазначила Ірина.

Де зараз знаходиться Потап