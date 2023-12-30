Вона поділилася, чи спілкуються батько з сином. Крім того, розповіла, де їхній спільний з Потапом син святкуватиму Новий рік.

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Ірина Горова висловилась про стосунки сина з батьком

Знаменитість спростувала чутки про те, що в Потапа з 15-річним сином напружені стосунки. Натомість вона підкреслила, що батько з хлопцем дуже добре спілкуються і навіть разом відзначатимуть новорічні свята.

Він не проігнорував. Немає скритого посилу. Він його дуже любить, поважає. Це придумана якась суперновина. Навпаки, вони дуже багато спілкуються, підтримують один одного. І на новорічні свята Андрій буде з батьком,

– сказала продюсерка.

Ірина додала, що святкуватимуть вони не в Києві.

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Чому вважали, що Андрій проігнорував батька

У грудні хлопець завітав на публічний захід, де дав коротке інтерв'ю. На моменті, коли його попросили представитися, юнак сказав: "Я син Ірини Горової", не згадуючи свого батька. Це й наштовхнуло громадськість на думку, що підліток свідомо не згадав про зіркового тата.