Чому полився хейт на акторку, чи відреагувала вона на критику та детальніше про її творчий шлях – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Жарт про дівчину "с*с*кадовська"

Гумористи "Кварталу 95" вирішили розвеселити українців жартом про дівчину з Херсонської області, яка розмовляла російською й переїхала на Закарпаття через повномасштабне вторгнення. Переселенка намагалася порозумітися із закарпатцями, розмовляючи українською. Втім, їй це вдавалося робити дуже погано. Зокрема, дівчина розповіла, що вона "с*с*кадовська", тому досі "разговорювала на росіянському язику", а українську мову "вирчала" у школі, втім всі слова вже "позаблювала".

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Зазначимо, Ірина Гатун поки ніяк не реагую на гучний скандал.

Реакція мережі

Після шоу в коментарях під дописами Ірини Гатун в інстаграмі можна зустріти безліч негативних коментарів. Українці критикують акторку за участь в шоу та жарт про дівчину зі Скадовська.

"Ваша роль переселенки зі Скадовська – просто ганьба і приниження всіх жителів півдня і сходу. Не уявляю як людина у здоровому глузді могла погодитись на такий крінж";

"Як Новий рік відсвяткували, пані Ірино? Напевно, в колі сім'ї, рідних, друзів? А я С*СК*ДОВСЬКА і мої рідні там, бояться з дому вийти, бо всюди ці потвори з автоматами ходять і знущаються з людей! Але ви жартуйте-жартуйте, заробляйте гроші на стражданнях людей! Огидно і бридко від вас і вашої жалюгідної гри. Не буду бажати вам відчути весь біль, яку відчувають люди на окупованих територіях, бо ви навіть цього не заслуговуєте";

"Ви знаєте що таке окупація? А я в ній була. Слово скажеш українською – будеш чи зґвалтованою, чи розстріляною, чи взятою в полон, ще й разом з близькими. А вам весело сильно. Ніх*я не знаєте про окупацію і дозволяєте собі таке";

"Наскільки ж треба бути гнилим, щоб жартувати над містом, яке два роки в окупації? Ваші жарти, аж ніяк не заохочують українців переходити на державну мову. Фільтруйте свої виступи, мадам";

"Ви коли читали сценарій, вам не було соромно, прикро, чи ви взагалі уявляли, як людям там ? Або тим, хто був, чи в цей момент у підвалах? Або тим, хто виїхав? Або тим, чиї домівки розх*ярили ср*ні рашисти? Ні? П*зд*ць, просто дно! Такої к*нч*ної та у*банської постанови ще не було! Вітаю! Після перемоги ви та інші представники "Кварталу" - персони нон ґрата в Херсоні та області! К*нч*ні виродки".

Хто така Ірина Гатун