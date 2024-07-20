"Це була куля в українську мову": знаменитості з щемом реагують на загибель Ірини Фаріон

19 липня, у Львові було скоєно замах на мовознавицю Ірину Фаріон. Жінку госпіталізували у критичному стані, втім перед опівніччю вона померла.

Українські знаменитості висловлюють співчуття сім'ї покійної філологині. Про реакцію Наталки Денисенко, Раміни Есхакзай, YARMAK та інших зірок читайте на Show 24.

Не пропустіть Вбивство Ірини Фаріон: чим відома мовознавиця та колишня нардепка

Маша Єфросиніна

Ведуча зазначила, що вбивства дітей та жінок з боку росіян – довічна трагедія України. Водночас знищення українців всередині країни – тероризм.



Маша Єфросиніна про смерть Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Полтавська

Дружина Володимира Остапчука зізналася, що їй погано від думки про те, що хтось може просто застрелити людину. Попри різні погляди з Іриною, блогерка в жодному разі не побажала б їй такої смерті.



Катерина Полтавська про загибель Ірини Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

YARMAK

Репер, який наразі у ЗСУ, також запевнив, що не погоджувався з більшістю думок мовознавиці. Втім, він зауважив, що поважав Фаріон за її "сталі погляди".

Знову за українську вбивають! Деякі просто випереджали час!

– поділився артист.



YARMAK про смерть Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Оля Цибульська

Співачка зробила репост допису гумориста Фелікса Редьки, який підкреслив важливість "залишатися людьми посеред темряви". Виконавиця зазначила, що тішитися трагічній загибелі Фаріон означає бути схожим на росіян.



Оля Цибульська про Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раміна Есхакзай

Ведуча присвятила пост загиблій мовознавиці. У ньому журналістка висловила співчуття родині покійної Фаріон та запевнила, що внесок Ірини у поширенні української мови серед громадян був неосяжним.

Після нашого інтерв'ю з нею про історію української культури та спадщини, троє моїх знайомих перейшли на українську мову. Вони зрозуміли мовою фактів, чому це важливо. Шкода, що в країні, де йде повномасштабна війна, так легко можна позбавити людину життя. Беззбройну жінку. Ганьба тим, хто жартує над цим жахливим вбивством,

– підкреслила Раміна.

Григорій Решетник

Телеведучий висловив співчуття рідним Фаріон. Він зауважив, що вбивці мовознавиці якомога швидше мають понести відповідальність за скоєне.



Решетник про смерть Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ірина Федишин

Співачка опублікувала допис, присвячений покійній Фаріон. Артистка запевнила, що українці живуть у страшний і жахливий час.

Жахливі новини. Світла пам'ять вільній Людині. Це була куля в українську мову,

– зауважила Федишин.

Наталка Денисенко

Акторка сподівається, що буде розслідування вбивства мовознавиці. За словами Денисенко, в Україні "небезпечно бути сильною людиною з яскраво вираженою позицією".



Наталка Денисенко про загибель Фаріон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, наразі проводиться розслідування вбивства Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко розповів, що правоохоронці виділили основні версії мотивів злочинця – особиста неприязнь або громадсько-політична діяльність. Водночас міністр не виключає можливість замовного вбивства.