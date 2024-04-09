Водночас сама Ольга заблокувала блогера у всіх соцмережах. Попри це Владислав переконаний, що в них з артисткою була взаємна симпатія.
До теми Оля Полякова неочікувано відповіла на закиди Міцкевича про їхні стосунки
Якою була розмова Міцкевича та чоловіка Полякової
Співак зазначив, що в месенджері перепросив у Вадима за цей скандальний інцидент.
Написав Вадіку, що вибач, така ситуація склалася, більше ніколи не чіпатиму твою родину і все інше,
– розповів Влад.
Він додав, що міг би навіть особисто поспілкуватися з Буряковським, проте продюсер Олі, за його словами, не дозволить цього зробити.
Я можу підійти до Вадіка і сказати, що цього не було, припини, спокійно, видихнули, працюємо далі. Але там сидить Михайло Ясинський, який все розписує. Він людина максимально складна, я розізлився, якщо чесно, саме через нього,
– пояснив ведучий.
Інтерв'ю з Владиславом Міцкевичем: дивіться відео онлайн
Що цьому передувало
- Нещодавно Влад Міцкевич стверджував, що протягом року перебував у стосунках з Поляковою, публікуючи фото та відео на підтвердження своїх слів.
- Згодом він видалив їх і спростував всі заяви, пояснивши свої дії станом алкогольного сп'яніння.
- Оля Полякова назвала такі дії блогера "помстою". З'ясувалося, що Міцкевича звільнили з роботи у команді виконавиці через зловживання алкоголем і наркотиками, а згодом він шантажував артистку й вимагав гроші у неї.
- Водночас у відповідь на скандальні кадри виконавиця заявила, що має подібні знімки з друзями й не має наміру карати Міцкевича, бо "з нього нічого взяти.