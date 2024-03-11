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Хто представить Швецію на Євробаченні-2024

Від країни на сцені в Мальме виступить норвезький дует Маркус і Мартінус. Виконавці заспівають трек Unforgettable, написаний відомим шведським автором пісень і продюсером Полом Джиммі Торнфельдтом.

Для довідки! Саме Торнфельдт написав композицію Tatoo для Лорін, яка торік перемогла на Євробаченні. Він також створив пісню We will rave для цьогорічної учасниці від Австрії Kaleen.

Marcus & Martinus – Unforgettable: дивіться відео онлайн

Цікаво, що дев'ятнадцятирічна Марія Сур, яка родом із Запоріжжя, також брала участь у Нацвідборі у Швеції. Вона виступала з треком When I'm Gone та навіть пройшла до фіналу. Це її друга участь у шведському пісенному конкурсі. Минулого року вона теж пробувала свої сили на Melodifestivalen. Перемогу, однак, тоді здобула Лорін, яка принесла Швеції перемогу на Євробаченні-2023.

Відомо, що українка переїхала до Швеції через повномасштабне вторгнення Росії.

Що відомо про Євробачення-2024