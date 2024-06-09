Які знамениті чоловіки побудували кар'єру в Україні, а під час війни виїхали за кордон

Попри те, що частина представників українського шоубізу взяла до рук зброю і стала на захист України, знайшлась й інша, яка отримала статус втікачів. Чимало таких чоловіків нарвались на хвилю хейту та шквал осуду.

Хоч у нашій країні триває третій рік повномасштабної війни, деякі відомі селебреті продовжують відсиджуватись за кордоном і вболівати за Україну на відстані. Хто із відомих чоловіків виїхав з України під час війни – далі в матеріалі Show 24.

До теми Продовжують допомагати в тилу: хто із зірок служив на початку повномасштабної війни

Влад Яма

Хореограф запевняв, що виїхав з України 24 лютого 2022 року, коли чоловікам ще можна було перетинати кордон. Але згодом в одному з інтерв'ю розповів, що в перші в дні повномасштабного вторгнення поїхав до Запорізької області, щоб евакуювати батьків.

Яма перебрався із дружиною та сином до США. Люди висловили обурення, адже впевнені, що танцюрист міг залишитись в Україні та допомагати тут. Своєю чергою, Влад запевняє, що за кордоном збирає гроші на потреби ЗСУ та бере участь у благодійних заходах.

Олексій Потапенко (Потап)

Більшу частину часу репер проводить за межами України. У лютому цього року виконавець повідомив, що летить до Колумбії, країни, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. І що він, як продюсер, дуже хоче познайомитись із тамтешніми знаменитостями та попрацювати з найкращими авторами. Настя Каменських полетіла разом із чоловіком.

Нагадаємо, що восени 2022 року Потап нарвався на хейт і глузування щодо повідомлення, що його батько записав репера в тероборону "заочно".

Наразі українці продовжують обурюватись позицією репера, який проживає за межами України.

Олександр Еллерт

Український шоумен влітку 2022 року виїхав до Каліфорнії, США. За словами чоловіка, він брав участь у концерті з нагоди Дня Незалежності, але додому вирішив не повертатись.

Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... ніякого відношення до мого перетину кордону не мають, – розповів Олександр.

У Штатах Еллерт дає концерти стендапу. Окрім того, що люди дорікають шоумену за втечу з України, так ще й акцентують на тому, що Олександр виступає російською мовою.

Олег Винник

26 лютого 2022 року співак виїхав до Німеччини. Більше, ніж за рік відсутності в інфопросторі, співак дав інтерв'ю, в якому розповів, що виїхав з України законно, адже є резидентом Німеччини.

Чоловік зізнався, що за кордоном лікує рідкісну хворобу. А про війну в Україні мовчить через те, що його ніхто не слухатиме, адже він перебуває не вдома.

Олег Винник / Скриншот з відео

Він висловив жаль, що шкодуватиме про те, що не тримає зброю в руках. Однак аудиторія не повірила у щирість слів співака, а частина – взагалі посипала негативні висловлювання в бік колишнього улюбленця мільйонів.

Kyivstoner

Український репер і блогер на початку вторгнення був із сім'єю в Україні, але згодом переїхав до США. За словами дружини Альберта, чоловік давно має американське громадянство, тому виїхав законно.

Жінка запевняє, що репер активно допомагає рідній країні, донатить на ЗСУ та підтримує дітей, які постраждали від війни.

Сергій Бабкін

З початку повномасштабного вторгнення Сергій з родиною живе у Німеччині. За кордоном гурт 5'nizza активно дає концерти. Що цікаво, пісні досі виконуються російською мовою.

Гурт виступає в екзотичних країнах, як от: Таїланд, Балі, Дубаї тощо. До слова, в анонсах виступів не вказано, чи це благодійні заходи, чи йде якась частина коштів на ЗСУ. Попри це, Сергій регулярно звітує, як допомагає військовим і не тільки.

Однак людям це не дуже подобаються і дуже часто вони залишають гнівні коментарі під дописами Бабкіна.

На весні Сергій анонсував тур деякими містами України, на підтримку нового альбому "Лютий".