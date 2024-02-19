19 лютого мама виконавиці – Олександра Стефанівна святкує день народження. Тож у цей день всі найкращі слова лунали на її адресу.

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Мама Христини Соловій святкує день народження

Артистка поділилася зворушливою світлиною з нагоди особливого свята для своєї сім'ї. Таким чином вона привітала найріднішу. Соловій та мама постали на ніжному чорно-білому фото, під яким співачка залишила теплі слова привітання.

Сьогодні (19 лютого – 24 Канал) день народження у моєї мами. Вже зателефонувала і все розказала. Зателефонуй і ти своїй мамі,

– написала співачка під фотографією.



Христина Соловій з мамою / Фото з інстаграму співачки

Олександра Стефанівна подякувала доньці за теплі слова: "Дякую, моя зіронько! Обіймаю, цілую, чекаю!".

У коментарях під дописом прихильники Соловій також висловлюють привітання та приємні слова на адресу її мами.

"З днем народження".

"Ви дуже схожі".

"Щиро вітаємо та обіймаємо".

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