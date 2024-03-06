На її думку, участь в Євробаченні – це хороший політичний інструмент. Водночас співачка поділилася, чи варто витрачати мільйони на проведення Нацвідбору і зізналася, чи сама планує в майбутньому взяти участь в пісенному конкурсі.

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Що Соловій думає про проведення Нацвідбору в Україні

Виконавиця переконана, що пісенний конкурс має відбуватися, але з меншими фінансовими інвестиціями з боку держави.

В інших країнах ми спостерігаємо, що це проходить скромно, але чомусь Україна завжди дуже збуджувалася на Євробачення. Мені це не зрозуміло. Але я завжди слідкую,

– заявила співачка.

Для довідки! Проведення фіналу Національного відбору відбулося в співпраці НСТУ та "1+1 Продакшн". Згідно з даними порталу ProZorro, загальна вартість шоу склала 10 999 811,46 гривні, профінансованих з державного бюджету. Витрати охопили різні аспекти виробництва, такі як декорації, монтаж, спецефекти та постановка.

Чи планує Соловій брати участь в Нацвідборі

Артистка розповіла, що Дмитро Шуров її вже тричі запрошував, втім вона відмовлялася.

Я просто не встигаю з цим всім об'ємом всього, що я запланувала, що я хочу і що у мене несеться,

– пояснила Христина.

До того ж співачка додала, що поки не написала пісню, яка буде гідна перемоги на Євробаченні. Втім, якщо зробить це, то подасться на Нацвідбір.

Якщо я напишу таку пісню, яка достойна перемоги на Євробаченні й це відчую. У мене дуже хороше чуття в цьому сенсі. У мене був хороший вчитель. І не один. І я думаю, що тоді скажу, що йду на Євробачення,

– заявила Соловій.

Інтерв'ю з Христиною Соловій: дивіться відео онлайн

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