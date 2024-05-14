"Холостяк" знову на телеекранах: де зараз і як змінились герої минулих сезонів

Телеканал СТБ анонсував 13-й сезон любовного шоу "Холостяк". Цьогоріч головним героєм став ветеран російсько-української війни Олександр Терен.

Романтичне телешоу підкорило серця мільйонів глядачів, як в Україні, так і за її межами. 12 сезонів були покритими скандалами, плітками, але й водночас – любовʼю та пристрастю. Як змінились головні крадії жіночих сердець, далі у матеріалі Show 24.

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1 сезон – Максим Чмерковський

Вперше хореограф появився на українських телеекранах у шоу "Холостяк" у 2011 році. Тоді його обраницею стала Олександра Шульгіна, однак роман протривав лише декілька місяців, бо Максим повернувся до Америки.

У 2016 році хореограф відгуляв весілля із австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Пара уже виховує двох хлопчиків, а зараз знаходиться в очікуванні на народження третього сина.

Як виглядав Чмерковський на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму хореографа

2 сезон – Френсіс Метью

У 2012 році нащадок царської династії Романових, фотограф Френсіс Метью підкорив українські серця. У фіналі шоу хлопець обрав Олену Ряснову та заради неї навіть переїхав до України. Однак у стосунках пара пробула всього лиш пів року.

Сьогодні Метью працює персональним тренером і нутриціологом, а от особисте життя тримає в секрету за сімома замками.

Як виглядав Метью на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму чоловіка

3 сезон – Андрій Іскорнєв

Цей сезон став чи не одним із найскандальніших за всю історію проєкту. У фіналі пластичний хірург обрав Аню Козир, однак згодом стало відомо, що інша учасниця, Яна Станішевська, завагітніла від холостяка. На жаль, дівчина втратила дитину.

Згодом Андрій закрутив роман із Іриною Скориковою, яка теж брала участь у шоу. Однак стосунки протривали рік. Відомо, що зараз хірург проживає у штаті Каліфорнія без другої половинки.

Як виглядав Іскорнєв на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму хірурга

4 сезон – Костянтин Євтушенко

Цей герой здивував усю українську публіку, адже на проєкті він не поцілував жодну дівчину, а згодом ще й виявилось, що за межами шоу в нього є наречена. Хоч у фіналі він обрав Анну Селюкову, але стосунки будувати з нею не планував.

У 2014 році він одружився із олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Пара виховує двох синів й одну доньку.

Як виглядав Євтушенко на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму чоловіка

5 сезон – Сергій Мельник

Футболіст на шоу дуже сподобався аудиторії своєю добротою та відвертістю. Обраницею стала Марина Кліщук, але стосунки протривали лиш пів року.

Згодом чоловік взяв участь у танцювальному шоу "Танці із зірками". Сергій намагався підкорити серце партнерки Анни Різатдінової, але стосунки залишились на рівні дружби. Наразі серце футболіста залишається вільним.

Як виглядав Мельник на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму футболіста

6 сезон – Іраклі Макацарія

Грузин став фаворитом багатьох жінок країни. У фіналі шоу Іраклі обрав Олену Лесик, але пара пробула в стосунках 9 місяців. Ініціаторкою розставання була Олена.

Однак у 2021 році Макацарія гучно заявив, що знайшов кохання усього свого життя. Обраницею стала грузинка Ліза Чичуа. Різниця у віці пари складає 17 років. У 2022 році закохані відгуляли весілля, а через рік у них народився син Георгій. Зараз пара проживає у Грузії.

Як виглядав Макацарія на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму чоловіка

7 сезон – Дмитро Черкасов

Плавець у телешоу зробив вибір на користь Ліди Немченко, однак стосунки не склались. У 2017 році чоловік познайомився зі своєю майбутньою дружиною Олександрою. Пара виховує сина.

Сімʼя навіть брала участь у проєкті "Супермама", де поділилась своїм особистим життям.

Як виглядав Черкасов на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму спортсмена

8 сезон – Рожден Анусі

Про цього героя шоу відомо досить мало. У проєкті обраницею стала Іванна Гончарук, але пара не змогла побудувати міцні стосунки.

Співак не ділиться інформацією ні про особисте життя, ні про буденне.

Як виглядав Рожден на "Холостяку" і зараз / Фото з відкритих джерел

9 сезон – Нікіта Добринін

Телеведучий став єдиним холостяком, який одружився на дівчині із проєкту. Після закінчення шоу Нікіта та Даша Квіткова одружились. Згодом у пари народився син Лев. Але минулого року пара офіційно розлучилась.

Як виглядав Добринін на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму телеведучого

10 сезон – Максим Михайлюк

У 2010 році Михайлюк став наступним головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк". У проєкті перемогла Даша Ульянова, з якою Макс спробував побудувати взаємини вже поза камерами. Згодом чоловік зізнався, що до фіналу в нього був інтим з іншою учасницею, Даша цього пробачити не змогла.

Пілоту все ж вдалось знайти другу половинку. Нею стала модель Даша Хлистун, яка вже народила доньку Аріану та сина Димитрія. Ймовірно, пара зараз проживає в Канаді.

Як виглядав Михайлюк на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму пілота

11 сезон – Михайло Заливако

Бізнесмен у романтичному проєкті обрав Анну Богдан, з якою будував стосунки після шоу. Пара навіть за короткий проміжок часу зʼїхалась. Під час повномасштабної війни молоді люди оголосили про закінчення їхніх стосунків. Що стало причиною такого рішення – невідомо.

Як виглядав Заливако на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму підприємця

12 сезон – Алекс Топольський

Бізнесмен на фіналі шоу вирішив подарувати обручку 24-річній фотомоделі Катерині Лозовицькій. Пара пробувала побудувати стосунки, але нічого не вийшло. До початку повномасштабного вторгнення вони розійшлись. Сам Алекс перебуває за кордоном.

Як виглядав Топольський на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму бізнесмена